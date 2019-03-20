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山老鼠都在這！ 林務局公布山老鼠犯案熱點

2019-03-20 10:54聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

農委會林務局今天公布林木盜採盜伐的案件分析，其中，竊取樹頭殘材占65 %為最大宗，其次是砍伐生立木占12 %。「山老鼠」犯案的位置遍及台灣，大多集中在新竹、南投、嘉義部分山區，且以移工為主。

今年國際森林日主題是森林與教育，林務局今天公布五大類山老鼠樣態與犯案熱點，除了竊取樹頭殘材、砍伐生立木，另三項盜採盜伐的項目還有盗採高價森林副產物占11 %、竊取貴重漂流木占9%、挖掘園藝奇木占3 %。總計去年發生盜採案總件數157件，為八年新低。

林務局林政管理組簡仼技正王怡靖說，早期政府防範森林盜伐，靠人力、警方稽查尋搜；現在加入新的科技如紅外線攝影機，可拍到人像車牌，增加破案率。此外，民眾環保、愛護山林的意識提升，也會結合當地社區、學校登山隊、民間團體，把稽查的防護網擴大。

王怡靖表示，過去山老鼠多使用傳統工具、鏈鋸上山盜伐，現在則會使用很多工具攀樹，曾看過山老鼠以「ㄣ」字型的釘子爬樹盜採牛樟菇；為反制官方的紅外線攝影機，山老鼠夜晚還會戴頭燈，致使攝影機拍攝的影像不清楚，甚至還會破壞攝影機。

她說，近年破獲的山老鼠以各國移工為大宗，特別是逃逸外勞，主要是背負木頭的「背工」，後面操控的可能是本國人；近年也發現背後操控者也有移工，其中越南移工占八成以上。

王怡靖說，抓山老鼠最重要的是人贓俱獲，但移工被查獲會拚命逃跑；森林警察和林務局的巡山員曾經在南投山區查獲移工山老鼠，對方竟把原先背負的木頭丟棄，直接往三層樓高的山崖下跳，等森警追上去已不見人影。

王怡靖表示，山老鼠盜採林木地點以新竹、南投、嘉義為大宗，這些地點與台灣早期伐木的地點有關。其中最大宗占65 %的樹頭殘材，是早期伐木後遺留下的樹頭根基部。因紅檜、扁柏與肖楠等有特殊香氣，常被製成高價藝品，加上切割不需要大型機具，因此山老鼠大多先切成一塊塊，再雇工上山靠人力背負下山。

根據林務局公布的熱點發現，盜採盜伐林木地點多集中在交通便利之地，如北宜公路宜蘭沿線、桃園復興區山區與北橫沿線、新竹五峰與尖石山區、苗栗南庄山區、南投竹山杉林溪亞杉坪林道、鹿屈山、嘉義縣豐山村千人洞、阿里山鄉阿里山公路沿線等地。

民國100年至107年間每年違法伐採國有森林資源案件數。圖／林務局提供
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樹型奇特的七里香常遭盜挖作為園藝奇木。圖／林務局提供
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民國100年至107年間各類違法伐採國有森林資源之樣態及其比例。圖／林務局提供
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遭違法砍伐之香杉生立木。圖／林務局提供
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遭違法砍伐之樹頭殘材。圖／林務局提供
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牛樟芝是常被盜採的高價森林副產物。圖／林務局提供
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河川上游林地的自然崩塌，常導致林木傾倒滑落，漂送到下游成為漂流木。圖／林務局提供
河川上游林地的自然崩塌，常導致林木傾倒滑落，漂送到下游成為漂流木。圖／林務局提供
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砍伐生立木的熱點分布圖。圖／林務局提供
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山老鼠移工攝影
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