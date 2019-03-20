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基隆城上城社區深夜驚冒火光 疑燒雜物釀禍

2019-03-20 02:35聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市消防局今凌晨1時22分獲報，安樂區大樓社區城上城竄火舌，不少民眾深夜驚聞基隆長庚醫院附近有不少消防車鳴笛，嚇得頻頻詢問「發生什麼事」。安樂，仁愛，七堵，中山消防分隊出動14車、43員前往灌救，終於控制火勢。

初步了解，起火點是城上城社區19樓，疑似燒雜物起火釀禍，消防人員緊急疏散16名民眾，所幸無人傷亡，起火肇事原因有待進一步調查釐清。

基隆市城上城社區深夜傳出火警，疑似燒雜物釀禍，所幸無人傷亡。圖／基隆消防局提供
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基隆市城上城社區深夜傳出火警，疑似燒雜物釀禍，所幸無人傷亡。圖／基隆消防局提供
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