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新北聯合大執法 養生按摩館遭勒令暫停營業

2019-03-19 23:10聯合報 記者林昭彰╱即時報導

為期1個月的新北市聯合大執法今晚宣誓起跑後，市政府各局處人員隨即會同216名警力在三重區各KTV、三溫暖、按摩館等場所和重要橋梁、路口展開擴大臨檢聯合稽查，首先在碧華街1家按摩店，由副市長謝政達親自張貼「嚴重違規場所」，勒令暫停營業。

謝政達並直接告誡業者，該店因曾被警方查獲色情交易，今晚聯合稽查發現包廂的木板隔間，所用建材和格局均違反消防與建管規定，因此列為嚴重違規場所，即日起禁止營業、30天限期改善，複檢若不合格將強制拆除或斷水斷電。

按摩店的木板隔間包廂，所用建材和格局違反消防與建管規定，因此被列為嚴重違規場所，...
按摩店的木板隔間包廂，所用建材和格局違反消防與建管規定，因此被列為嚴重違規場所，即日起禁止營業、30天限期改善。記者林昭彰／攝影
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按摩店的木板隔間包廂，所用建材和格局違反消防與建管規定，因此被列為嚴重違規場所，...
按摩店的木板隔間包廂，所用建材和格局違反消防與建管規定，因此被列為嚴重違規場所，即日起禁止營業、30天限期改善。記者林昭彰／翻攝
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按摩店的木板隔間包廂，所用建材和格局違反消防與建管規定，因此被列為嚴重違規場所，...
按摩店的木板隔間包廂，所用建材和格局違反消防與建管規定，因此被列為嚴重違規場所，即日起禁止營業、30天限期改善。記者林昭彰／攝影
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新北市副市長謝政達親自張貼「嚴重違規場所」公告。記者林昭彰／攝影
新北市副市長謝政達親自張貼「嚴重違規場所」公告。記者林昭彰／攝影
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按摩臨檢
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