登馬博橫斷墜崖亡 艱難完成遺體吊掛

2019-03-19 17:50 中央社 花蓮縣19日電



秀姑巒山上周山難事件，張男大體上午由空勤總出動黑鷹直升機順利完成吊掛，順利降落信義鄉同富國中。圖／南投消防局提供 分享 facebook 一支5人登山隊伍爬馬博拉斯橫斷時，隊上張姓隊員14日墜崖身亡，領隊受傷，花蓮縣消防人員繞半個台灣前往救援，今天在3000多公尺高山協助完成直升機吊掛，遺體送至南投。

花蓮縣消防局表示，14日下午4時許接獲南投縣消防局轉報，一支5人登山隊12日從南投縣信義鄉東埔登山口進入，7天行程預計18日下山。14日張姓成員攻頂秀姑巒山後返程途中墜崖，黃姓領隊下切查看，發現張男墜落約300公尺深山谷已無生命徵象。過程中，黃姓領隊也受傷，報案求援後與其餘隊員前往白洋金礦山屋暫歇。

由於山區有結霜情形，花蓮消防局獲報後立即召集雪地搜救人員，第一梯次地面搜救人員共10人從花蓮玉里出發「環半島」前往東埔；第二梯次原搭機搜救的9人，因天候不佳，改由開車8小時抵東埔，從東埔徒步入山至搜救點需2天半步程。16日第二梯救難隊與自白洋金礦山屋下撤登山隊4人會合。

山區天候持續不佳，第一梯次搜救人員18日繼續向山上挺進，上午10時許到達白洋金礦山屋，天氣能見度僅10至20公尺，救難人員在雨霧的惡劣天氣中，到達秀姑坪後轉三叉點，以橫切方式至墜落點，在下午3時許發現張男遺體，以SKED（軟式擔架）包覆後，等待空勤直升機吊掛。

花蓮縣消防局指出，上午山區轉晴，搜救人員分兩組，一組前往遺體處協助直升機吊掛，一組於秀姑坪待命，終於由內政部空中勤務總隊順利吊成功，降落南投縣信義鄉同富國中。

花蓮縣消防局表示，搜救人員在3天內從1000多公尺陡攻至3500百多公尺的秀姑坪，且高山天氣陰雨、溫度只有攝氏5度C以下，前往救援路段有幾處坍方崩壁需冒險行走，從秀姑坪到達事故點，途中能見度僅10公尺，且多處積雪未融。

花蓮縣消防局指出，搜救人員背重裝疾行，發生抽筋情形，還有凍傷、滑落墜谷風險，冒著極大生命危險，順利完成任務，十分不易。