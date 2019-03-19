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日、韓跨海參與新北防災演習 41萬學子21日配合疏散

2019-03-19 14:49聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市政府在本月21日辦理「全民防衛動員暨災害防救演習」，總計將動員2200人、...
新北市政府在本月21日辦理「全民防衛動員暨災害防救演習」，總計將動員2200人、各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次，除了邀請全國10個縣市及國軍擴大支援演練外，更請來日本、韓國共12位消防專家跨海合作。記者袁志豪／攝影
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新北市政府在本月21日辦理「全民防衛動員暨災害防救演習」，總計將動員2200人、各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次，除了邀請全國10個縣市及國軍擴大支援演練外，更請來日本、韓國共12位消防專家跨海合作，並召集新北市7個區公所、全市41萬名學子實際參與大規模疏散演練，規模盛大空前，為歷年之最。

新北市消防局指出，21日上午9時30分至11時30分將在市府六樓辦理兵棋推演，以擬真及務實概念規劃兵推腳本，導入水災電子兵棋台及全災型智慧化指揮監控中心-颱洪災情即時預警系統（EDP-DWS），提升臨場感；並動員新北市各高中、國中及國小41萬319人辦理地震避難疏散演練，為本次推演另一大特色。

21日下午1時30分至3時30分在板橋區華江河濱公園及三重綜合體育場辦理實兵演練，由市長侯友宜主持，規劃28項演練科目，以驗證兵推各項救災議題，包含民眾大規模疏散、災情查通報、新聞發布、橋梁斷裂搶修、前進指揮所架設、地下管線洩漏及毒化災搶救、直升機吊掛救援、收容安置及復原等。

本次演練結合新聞時事，包含普悠瑪出軌「列車脫軌翻覆搶救」、0206花蓮地震「震災建築物倒塌搜救」、金山區磺溪橋「橋梁斷裂車輛翻落搶救」及八仙塵爆「大量傷病患處置」等項目，以驗證新北市搜救能量。

另為促進國際交流合作，特別邀請東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部共12名專家，參與普悠瑪翻車、地震建物倒塌及國際救災協調等，分享專業工作經驗；民政局也動員30位替代役男參與室內收容演練項目，透過實際參與強化替代役男的災害防救意識與觀念，殯葬管理處也協調殯葬業者調派遺體搬運車執行大體移運作業。

此外，本次演習運用最新科技-災害告警系統發送「疏散避難警報」細胞廣播（CBS）、區域簡訊（LBS）、國家災害防救科技中心災害示警LINE訊息，讓民眾於災害發生時可於第一時間透過手機接收防災資訊，守護市民生命財產安全。。

侯友宜表示，每年辦理大型災害防救演習主要目的是讓中央、國軍、民間及市府各單位，能更瞭解彼此救災能量及培養默契，在災時能更迅速及有效率的進行應變處置，並結合「智能城市 行動治理 簡政便民」施政方針，為市民的生命財產做最完善的把關。

新北市政府在本月21日辦理「全民防衛動員暨災害防救演習」，總計將動員2200人、...
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