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六都多達9萬間房屋賣不掉！9成以上是這兩種房子

獼猴闖基隆山海關 獸醫神槍抓猴一槍倒臥陽台

2019-03-19 13:33聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市中正區山海觀社區今天上午有一隻獼猴，誤闖山海觀社區在各住戶陽台間逃竄，經社區警衛驅趕跑至住家3樓後陽台，隨即通報動保所人員處理，獸醫攜帶麻醉槍於住家房間埋伏，一槍即將該獼猴麻醉，獼猴倒臥陽台儲物櫃呼呼大睡，將擇期送至山區野放

動保所指出，一隻台灣獼猴今天上午10時在中正區觀海街山海觀社區四處逃竄，經社區警衛驅趕跑至某戶住家3樓後陽台，隨即通報動保所人員處理，獸醫攜帶麻醉槍於住家房間埋伏，一槍即將該獼猴麻醉，獼猴倒臥陽台儲物櫃呼呼大睡。

獸醫師檢查該猴為成年公猴，約15公斤重，除左前腳掌手指有變形隻陳舊傷，健康情形良好，不影響猴子行動及覓食能力，經帶回動保所觀察，待麻醉恢復後，將由動保員帶至山區野放。

動保所研判此隻台灣獼猴離群落單，迷路到社區，因不孰悉都市環境而無法回到山林在社區亂竄，引發民眾恐慌。台灣獼猴今年已從三級保育類野生動物除名，降為一般野生動物，但仍受野生動物保育法一般類野生動物規範，民眾如發現台灣獼猴誤入市區，仍應採不餵食、不騷擾、不接觸的原則，並可立即撥打（02）24280677電話或1999市民熱線通報動物保護防疫所處理。

基隆市中正區山海觀社區今天上午有一隻獼猴，誤闖山海觀社區在各住戶陽台間逃竄，動保...
基隆市中正區山海觀社區今天上午有一隻獼猴，誤闖山海觀社區在各住戶陽台間逃竄，動保所人員前往處理。圖／基隆動保所提供
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基隆市中正區山海觀社區今天上午有一隻獼猴，誤闖山海觀社區在各住戶陽台間逃竄，動保...
基隆市中正區山海觀社區今天上午有一隻獼猴，誤闖山海觀社區在各住戶陽台間逃竄，動保所人員前往處理。圖／基隆動保所提供
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基隆市中正區山海觀社區今天上午有一隻獼猴，誤闖山海觀社區在各住戶陽台間逃竄，動保...
基隆市中正區山海觀社區今天上午有一隻獼猴，誤闖山海觀社區在各住戶陽台間逃竄，動保所人員前往處理。圖／基隆動保所提供
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基隆市中正區山海觀社區今天上午有一隻獼猴，誤闖山海觀社區在各住戶陽台間逃竄，動保...
基隆市中正區山海觀社區今天上午有一隻獼猴，誤闖山海觀社區在各住戶陽台間逃竄，動保所人員前往處理。圖／基隆動保所提供
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台灣獼猴獸醫師野放
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