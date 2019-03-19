獼猴闖基隆山海關 獸醫神槍抓猴一槍倒臥陽台

2019-03-19 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市中正區山海觀社區今天上午有一隻獼猴，誤闖山海觀社區在各住戶陽台間逃竄，經社區警衛驅趕跑至住家3樓後陽台，隨即通報動保所人員處理，獸醫攜帶麻醉槍於住家房間埋伏，一槍即將該獼猴麻醉，獼猴倒臥陽台儲物櫃呼呼大睡，將擇期送至山區野放。

動保所指出，一隻台灣獼猴今天上午10時在中正區觀海街山海觀社區四處逃竄，經社區警衛驅趕跑至某戶住家3樓後陽台，隨即通報動保所人員處理，獸醫攜帶麻醉槍於住家房間埋伏，一槍即將該獼猴麻醉，獼猴倒臥陽台儲物櫃呼呼大睡。

經獸醫師檢查該猴為成年公猴，約15公斤重，除左前腳掌手指有變形隻陳舊傷，健康情形良好，不影響猴子行動及覓食能力，經帶回動保所觀察，待麻醉恢復後，將由動保員帶至山區野放。