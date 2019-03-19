慣竊太囂張 派出所後門大膽偷單車

2019-03-19 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市小港區大林蒲的慣竊邱姓男子，行徑囂張，去年10月底偷走H型鋼條，放置在機車腳踏板準備帶去銷贓，遭警方巡邏發現，當場逮捕，之後又犯下拿槍恐嚇案。今年3月邱竟然大喇喇走到派出所後方廣場，直接偷走單車，被害人發現報案，警方發現又是邱男犯案，隨即找到邱，將他帶回派出所偵辦，也規勸他不要再以偷竊維生，好好找工作。

單車遭偷被害人吳姓男子發現單車不見了，慌張到小港分局大林派出所報案，單車是他平常的通勤交通工具，怒說「誰這麼好膽，派出所後面還敢偷牽車！」。大林派出所調閱監視器後，發現行竊的又是派出所的常客，慣竊邱姓男子（51歲）。

警方隨即通報巡邏員警在轄區內尋找，不到5分鐘，警方就發現邱姓男子騎著偷來的單車，在檳榔攤前買檳榔，警方當場將邱帶回派出所偵辦。

邱看到又是大林所員警出現，還跟警方拜託「我的案件，不要每次都辦這麼快啦！」。邱辯稱，當天下午4點多，走路經過派出所後方廣場，看到廣場有一部沒有上鎖的單車，又因為腳傷行動不便，才臨時起意偷單車代步。

警方之後通知被害人吳姓男子到派出所，將單車領回，被害人吳男說「人贓俱獲，繩之以法！」，單車失而不得，感謝警方協助，之後也會去買鎖，將單車上鎖。