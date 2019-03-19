疑北科大女學生 猝死光華商圈租屋處

相關新聞
速食店漢堡藏針刺舌？ 他嚇壞：短期內不敢再吃2019-03-19 12:13
俄籍船員海上斷指陸海空救援 他感激：台灣是友善國家2019-03-19 11:14
砸大錢養男友驚覺他是人夫 小資女痛斥：遇到心靈小偷2019-03-19 12:43
美髮女賊偷黃金 自作聰明竊雞精送人露餡2019-03-19 12:41
仿真火場體驗 終結網路消防流言與迷思2019-03-19 11:51
影╱獨居阿公大病初癒站不住 暖警幫他拎鞋好貼心2019-03-19 10:58
太魯閣驚傳車輛墜谷 警消搜索初判民眾誤報2019-03-19 10:25
南市東區崇德市場常壅塞 警方：加強勸導取締改善2019-03-19 09:01
國道警護執勤 租9輛緩撞車2019-03-19 00:18
七人座交通車擠15移工 全部都非法2019-03-19 00:15
7旬翁從自家三樓墜落死亡 警方調查死因2019-03-18 20:45
美女隨身硬碟遺落計程車 警方調閱即時影像速找回2019-03-18 20:02
百萬紅色「野馬」跑車闖紅燈 連撞倒三機車如打保齡球2019-03-18 19:33
果農離家5天 今發現連車帶人掉下道路邊坡亡2019-03-18 17:58
板橋捷運工地生鏽未爆彈確認無危險 軍方已回收2019-03-18 17:51
清明掃墓「4不2記得」避山林火警 警察消防警戒2019-03-18 16:09
惡劣！小黃運將追大學生1.5公里 還持棒衝校園尋仇2019-03-18 15:27
左轉車頻釀禍 原來是「A柱」遮視線2019-03-18 14:15
國道一號三重路段翻車 無人受傷2019-03-18 13:35
男子涉及超商竊案遭鎖定 店員眼尖認出警方據報逮人2019-03-18 12:52
支援萬金石勤務警備車違規肇事 駕駛警員受罰2019-03-18 12:19
凌晨亮水果刀搶超商 雨衣歹徒得手5000元2019-03-18 11:53
台29線旗山路段貨車撞機車 老伯生命垂危2019-03-18 11:36
黑衣男帶著一袋濕衣服 原來是行竊3C用品店行頭2019-03-18 11:34
台64高架道路跳下輕生 女墜橋倒臥路旁殞命2019-03-18 11:03
邊滑手機還違規遭攔停 毒蟲自掏口袋漏餡2019-03-18 11:01
8旬翁擦撞機車再被汽車撞 3人均無酒駕責任待釐清2019-03-18 11:00
法拍流標變搶標 原因竟是神明說「祂是我老師…」2019-03-18 11:00
影／兩歲男童貪玩闖進旅館 警找上門家人才知丟人2019-03-18 10:47
影／惡駕駛比中指擋車 休旅車差幾秒險遭火車撞2019-03-18 10:27
毒蟲相約台南汽車旅館開毒趴 二男三女被逮2019-03-18 10:27
嘉義食品工廠工安意外 3名工人蒸汽燒燙傷送醫急救2019-03-18 10:25
同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網2019-03-07 12:48
影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底2019-03-06 13:29
國道警局將租用大型緩撞設備 供9個外勤大隊使用2019-03-18 14:15
熱門文章
薪水引眾怒 菲籍大副大開殺戒2019-03-19 00:00
高雄製毒廠搜出9700多萬現鈔 創史上紀錄2019-03-18 14:15
30幾人打80歲老夫婦？ 警：直播非實情小心不公道2019-03-18 21:35
拋妻成傷的陸裔美籍萬姓男子 要川普救他2019-03-18 19:18
惡劣！小黃運將追大學生1.5公里 還持棒衝校園尋仇2019-03-18 15:27
桃機拋妻墜樓 法官依家暴殺人未遂令男子收押禁見2019-03-18 23:41
桃機狠夫抱妻拋下樓 遭依殺人未遂罪偵辦2019-03-18 17:33
板橋捷運工地整地開挖 赫見長約20公分生鏽未爆彈2019-03-18 16:03
法扶法增「防檢濫訴條款」 重大過失地檢署要付律師費2019-03-18 13:51
桃機拋摔妻墜樓 檢方依家暴殺人未遂聲押2019-03-18 21:25
FRIDAYS男員工壓力大 用行車記錄器偷拍同事更衣遭起訴2019-03-19 10:39
百萬紅色「野馬」跑車闖紅燈 連撞倒三機車如打保齡球2019-03-18 19:33
取締超速科技執法 高雄選定鳥松先行2019-03-19 10:58
國道警局將租用大型緩撞設備 供9個外勤大隊使用2019-03-18 14:15
媒介國中中輟生援交 3淫媒被判3年4月至4年徒刑2019-03-18 17:19
血濺桃機 他把老婆丟下樓再跳樓2019-03-18 23:59
他家客廳上演絕命終結站 天花板崩落、吊扇險變血滴子2019-03-19 11:37
猥褻女兒辯日式性教育 父親判5年禁止和女兒通話2019-03-18 15:29
左轉車頻釀禍 原來是「A柱」遮視線2019-03-18 14:15
試用期想給老闆好印象 他負傷硬上工1月不到即離職2019-03-18 16:58
憂兒功課退步長水痘仍硬送補習班 母：其他小孩不關我事2019-03-18 16:21
高雄再傳警員酒駕撞傷人 局長將啟動巡迴座談2019-03-18 16:58
果農離家5天 今發現連車帶人掉下道路邊坡亡2019-03-18 17:58
妙齡女夜襲民宿 疑吸毒踹門又譙警2019-03-19 01:52
推一把親戚摔成重傷 鄰居證稱：他倒楣被冤2019-03-18 17:10
板橋捷運工地生鏽未爆彈確認無危險 軍方已回收2019-03-18 17:51
影／拋摔妻子嫌犯萬姓男子兩度抗拒偵訊 遭扛回航警局2019-03-18 16:24
國道警護執勤 租9輛緩撞車2019-03-19 00:18
姊弟戀分手收場 他潑女友汽油還想點火得關7年2019-03-18 13:35
速食店漢堡藏針刺舌？ 他嚇壞：短期內不敢再吃2019-03-19 12:13
華裔美籍男藏100顆子彈要登機 遭查喊冤說：忘了拿起來2019-03-19 12:00
開槍討回6千元 賠掉200萬元步槍2019-03-19 00:08
罰不怕！台東男子9次酒駕上訴駁回 維持原判11月徒刑2019-03-19 10:11
俄籍船員海上斷指陸海空救援 他感激：台灣是友善國家2019-03-19 11:14
美女隨身硬碟遺落計程車 警方調閱即時影像速找回2019-03-18 20:02
廢死聯盟公布兩本土報告 無辜者恐送命2019-03-18 15:43
劫超商雨衣匪犯案後潛逃 竟畏罪上吊亡2019-03-19 10:57
法扶法修法初審 檢濫訴需付律師費2019-03-19 00:50
板橋警校園反毒介紹新毒品 「館長」微電影讓學生落淚2019-03-18 20:26
夜店殺警犯嫌開槍討債 警逮人搜出響尾蛇突擊步槍2019-03-18 17:28
留言