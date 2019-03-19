美髮女賊偷黃金 自作聰明竊雞精送人露餡

2019-03-19 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市淡水區有1名原本在美髮店上班的39歲余姓女子，藉工作時聊天探詢客人生活習慣，日前直接從鞋櫃拿出87歲鄭姓老婦住家鑰匙開門進屋，偷走金條、金飾變賣24萬元全數花光，而被害人還是她的姻親長輩；最後因為她自作聰明偷竊屋主的雞精送人，成為警方破案關鍵。

淡水警分局中正路派出所所長許庭豪指出，警方上個月14日上午9時許獲報淡水區淡海路某社區發生黃金竊案，清查損失發現竊賊除了金飾、金塊，竟還偷走2盒人參雞精禮盒。

員警調閱社區監視器，鎖定同齡39歲、皆有毒品和竊盜前科的余姓女子和溫姓男子涉有重嫌，他們2人當天空手走進社區大門，向警衛聲稱要到15樓訪友，半個小時之後走出社區，手上卻拎著1盒雞精禮盒。15樓住戶也向員警證實，收到他們送的1盒雞精禮盒。

被害人家中原有4盒雞精，員警將剩餘的2盒和15樓住戶收到的1盒拿來比對，產品批號和製造日期完全吻合，後來再循線調到余女至銀樓變賣黃金的監視影像。20日通知她到案說明，余女矢口否認行竊，辯稱雞精從超商買來送人，卻提不出發票證明，警方接著出示銀樓和社區大門進出畫面，余女百口莫辯坦承犯案。

原來余女先前在淡海路某美髮店工作，鄭姓老婦是常客，余女漸漸探知對方生活作息、以及將住家鑰匙藏在門口鞋櫃的習慣。她2月離職後，缺錢萌生歹念，夥同溫姓男子趁鄭婦出門，向警衛謊稱訪友，卻直接從鞋櫃拿鑰匙進屋行竊，還自作聰明偷雞精送15樓住戶，企圖製造不在場證明，結果弄巧成拙。