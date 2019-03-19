仿真火場體驗 終結網路消防流言與迷思

2019-03-19 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市消防局第五大隊二中隊提升防火宣導大隊宣導義消的專業素養，在消防局田寮訓練中心舉辦火災應變處置課程，包括火災發生正確應變「人逃出去、火煙進不來，平安跟著來」、終結網路消防流言等，宣導義消學習正確知識，帶給民眾實際具體防災知識，建立正確防災觀念。

高市消防局第五大隊二中隊長許廣智說，此次訓練課程包括，「油鍋滅火實驗」，點燃實體油鍋，運用鍋蓋及家中其他隨手可得的器具、民生用品以覆蓋或其他方式將火勢撲滅，觀察各式滅火所達功效差異。

由於網路資訊龐雜且良莠不齊，課程也針對網路流傳可樂滅火影片，以實際操作方式，了解可樂滅火的原理，其實際效能並非如謠言般的神奇，從中讓宣導義消習得火災分類、燃燒原理、滅火基本原則及要領。

現場也藉由實作加強滅火器操作的熟稔度，最後是火場臨時應變求生綜合演練，現場教官臨時提出火災發生狀況，模擬住宅內部起火，當住宅用火災警報器鳴動後，位在1樓及2樓的宣導義消，如何應變逃生及運用房門緊閉來阻隔濃煙避難，並透過滅火器室內滅火，觀察室內滅火器藥粉擾動情形是否阻擋視線，以體驗火場求生的正確做法。