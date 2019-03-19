俄籍船員海上斷指陸海空救援 他感激：台灣是友善國家
61歲俄羅斯國籍男子MATVEEV，是貨輪上的機械工程師，本月11日下午因為維修意外左手第二指與第三指的遠端指骨斷裂，當時船正在台中港西北方約44浬處時，船上人員緊急通報請求救援，空中勤務總隊台中清泉崗機場駐地勤務第二大隊接獲勤務指揮中心通知後，派遣機型AS-365N海豚直升機執行任務，陸海空救援，在機場待命的救護車載運患者與斷指回童綜合醫院急診室搶救。
為把握黃金時間，童醫院整形外科唐仲奇醫師立即安排進行斷指再植顯微手術，手術歷經約5個小時順利完成，接指處恢復良好，住院7天即出院搭機返回俄羅斯家鄉休養。
意外斷指的隔天(3月12日)，剛好是MATVEEV的生日，醫護人員得知後，為了讓他感到台灣人情溫暖，特地準備了蛋糕與醫院紀念品禮物，由醫護人員一同唱生日快樂歌曲來為他慶生，祝福他能健康平安。
MATVEEV表示，自己只能說一點英文，從醫護人員的動作與眼神中，可以感受到親切與關心，而且台灣醫療技術很厲害，從意外發生到完成手術只花了半天時間，緊急救援的每個環節都銜接的非常好；3年前也曾來過台灣2次，感受到台灣人的和善與熱心，他說：「台灣是一個非常友善的國家。」
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