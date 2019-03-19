影╱獨居阿公大病初癒站不住 暖警幫他拎鞋好貼心

2019-03-19 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市獨居的八旬劉姓老翁17日上午被民眾發現撐著柺杖，靠在牆邊，似乎需要協助，因此報警處理，警方到場後，發現老翁不停顫抖，警方擔心劉發生危險，因此先拿椅子給劉坐之後，協助老翁上警車，老翁在上車前將鞋子遺落在車外，警員還幫老翁拎鞋進車內，十分貼心。

台中市第三警分局合作派出所警員林昭良、鄭智文前天上午10時許獲報，稱於轄內有老人需要協助，警員隨即前往查看，發現劉姓老翁（83歲）杵著拐杖站在路旁，肢體不時顫抖，劉見警方前來，鬆了一口氣再也撐不住了，趕緊向警求援「可以先讓我坐嗎？快站不住了」

警員見狀，連忙至附近店家借椅子讓劉休息，並拿水供劉飲用。待劉體力稍微恢復，才得知劉近日因病住院，上午剛從醫院出院，搭乘計程車返家時，因巷弄狹窄車輛通行不易，劉在巷口下車欲步行回去，劉平時多以電動輔助車代步，高估了自己的體力，因身體過於虛弱，即使有拐杖輔助，仍無法順利邁出步伐，只能倚靠在牆邊休息。

警方透過劉的證件獲知年籍資料及住家地址，便駕駛巡邏車護送其返回住處，劉在上車前還把鞋子遺落在車外，警員貼心的幫劉拎鞋進車內。