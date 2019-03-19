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太魯閣驚傳車輛墜谷 警消搜索初判民眾誤報

2019-03-19 10:25聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮縣消防局今天上午9時12分接獲報案，有一輛自小客車疑似在太魯閣台電溪畔發電廠附近墜落山谷，警消5分鐘內趕到現場，搜索30分鐘卻未見墜谷車輛，初步判斷民眾誤報，目前已經撤離現場，後續仍在了解中。

消防表示，因報案人使用緊急電話報案，其手機疑似SIM卡拔出，訊號地點無法得知，今天早上9時20分趕到現場，卻遲未尋獲墜谷車輛。該案由報案人向警方通報，再轉報消防局，警消人員10時許撤離現場。

太魯閣台電
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