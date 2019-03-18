平交道疑糾紛 斗六鐵警：是否違規待釐清

2019-03-18 23:12 中央社 雲林縣18日電



雲林縣斗六市後庄路平交道今天傳出疑似平交道糾紛，斗六鐵路警察派出所表示，通知2名車主前來說明，確定沒有比中指，至於雙方違規情況有待釐清。

通訊軟體LINE群組及網路社群平台，今天上午流傳一段斗六後庄平交道影片，疑似前車蓄意阻擋後車且比中指後離去，造成1部休旅車被正放下的柵欄擋住而卡在鐵軌上，幸好車上乘客即時下車，拉高柵欄脫險，而脫困瞬間火車也呼嘯而過。

鐵路警察局台中分局斗六派出所下午依據影片中車輛的車牌資料，通知車主到派出所說明，初步釐清，前車沒有比中指，只是剛好遇上前方馬路紅燈，伸手示意後車趕快通過。

至於後車的駕駛也在斗六派出所澄清，沒有與前車發生糾紛，只因道路狹窄，正好遇上紅燈及火車要通過柵欄放下，以致進退兩難。

轉貼影片的男子也向鐵警說明，是從通訊軟體LINE群組轉傳，用意是要提醒民眾行經平交道要注意，對於影片中2部車的情況，無法判斷情況。

斗六派出所晚間表示，初步認定，後車駕駛未等前車通過平交道，遇上平交道警鈴已響、閃燈號誌已顯示且放下柵欄，駕駛又闖越平交道，已觸及違反道路交通管理處罰條例規定，2車相關情況都要進一步釐清，以確定如何開罰。