7旬翁從自家三樓墜落死亡 警方調查死因

2019-03-18 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣竹崎鄉灣橋村159線馬路旁的住家，今晚在屋前傳出巨響，鄰居出門查看，驚見71歲林姓男子滿身是血躺在地上，可能是從3樓墜落，一、二樓的晴雨板亦疑有他墜落時撞擊痕跡。林姓男子送醫急救仍不幸死亡。