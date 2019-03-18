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何處沾染紅塵——林清玄的報導文學和電影因緣

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7旬翁從自家三樓墜落死亡 警方調查死因

2019-03-18 20:45聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣竹崎鄉灣橋村159線馬路旁的住家，今晚在屋前傳出巨響，鄰居出門查看，驚見71歲林姓男子滿身是血躺在地上，可能是從3樓墜落，一、二樓的晴雨板亦疑有他墜落時撞擊痕跡。林姓男子送醫急救仍不幸死亡。

鄰居當時趕緊到林男屋內通報，但其家人不在，只有外籍看護在後方廚房洗碗。 林姓男子因中風，這陣子意志相當消沈。警方正在調查林姓男子的死因。

71歲林姓村民從住家三樓墜落死亡。記者謝恩得／攝影
71歲林姓村民從住家三樓墜落死亡。記者謝恩得／攝影
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外籍看護中風
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