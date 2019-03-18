果農離家5天 今發現連車帶人掉下道路邊坡亡

2019-03-18 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市在太平山區種水果的林姓男子上周三駕駛小貨車外出失蹤，其子幾天來一直找不到他，今下午終於在北田路277巷7號旁的山坡下發現其父親已翻覆的小貨車，雖立即報案，但消防人員趕往救出林男時，他已無生命跡象，初步查無他殺嫌疑。