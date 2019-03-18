清明掃墓「4不2記得」避山林火警 警察消防警戒

2019-03-18 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



為預防清明節民眾掃墓燃燒冥紙、燃放爆竹引發山林火災，桃園市消防局第三大隊今天中午前在蘆竹區生命紀念園區，舉辦納骨塔消防安檢及公墓防火災搶救演練，消防員仿掃墓引燃山林火災打火，演練逼真，大隊長殷明坤今天下午表示，清明節期間掃墓遵守「4不2記得」，避免山林火災。

這項納骨塔、公墓防火演練，三大隊組長李龍潭率員進入生命紀念園區進行消防安檢，提醒管理人注意用電防火安全，山腳分隊長莊錫坤帶隊演練公墓火災搶救演練，義消及防火宣導隊亦在公墓出入口發放水袋、小水桶及傳單，讓民眾燃燒冥紙後澆熄，消防員演練逼真。

殷明坤表示，為避免掃墓引發山林火警，呼籲民眾清明掃墓遵行「4不2記得」，也就是雜草不亂燒、煙蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放及記得滅餘燼、記得收垃圾，做好防火措施，維護公共安全。