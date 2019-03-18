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清明掃墓「4不2記得」避山林火警 警察消防警戒

2019-03-18 16:09聯合報 記者曾增勳╱即時報導

為預防清明節民眾掃墓燃燒冥紙、燃放爆竹引發山林火災，桃園市消防局第三大隊今天中午前在蘆竹區生命紀念園區，舉辦納骨塔消防安檢及公墓防火災搶救演練，消防員仿掃墓引燃山林火災打火，演練逼真，大隊長殷明坤今天下午表示，清明節期間掃墓遵守「4不2記得」，避免山林火災。

這項納骨塔、公墓防火演練，三大隊組長李龍潭率員進入生命紀念園區進行消防安檢，提醒管理人注意用電防火安全，山腳分隊長莊錫坤帶隊演練公墓火災搶救演練，義消及防火宣導隊亦在公墓出入口發放水袋、小水桶及傳單，讓民眾燃燒冥紙後澆熄，消防員演練逼真。

殷明坤表示，為避免掃墓引發山林火警，呼籲民眾清明掃墓遵行「4不2記得」，也就是雜草不亂燒、煙蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放及記得滅餘燼、記得收垃圾，做好防火措施，維護公共安全。

今年清明季節將至，桃園市消防局為確保掃墓公共安全，本月23日起到4月7日止，為期16天，每天動員消防車穿梭全市各墓地巡邏，尤其在3月23、24、30、31日及4月4、5、6、7日總共8天掃墓假期，派員在主要公墓駐守警戒，供應水袋、發放防災傳單，提供民眾掃墓使用和預防山林火災。

桃園市消防局三大隊清明節前展開納骨塔、公墓防火搶救演練（見圖），提醒民眾清明節掃...
桃園市消防局三大隊清明節前展開納骨塔、公墓防火搶救演練（見圖），提醒民眾清明節掃墓燃燒冥紙切忌澆熄，演練逼真。記者曾增勳／攝影
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桃園市消防局三大隊清明節前展開納骨塔、公墓防火搶救及進行消防安檢演練（見圖），提...
桃園市消防局三大隊清明節前展開納骨塔、公墓防火搶救及進行消防安檢演練（見圖），提醒民眾清明節掃墓燃燒冥紙和注意用電用火安全，演練逼真。記者曾增勳／攝影
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桃園市消防局三大隊清明節前展開納骨塔、公墓防火搶救演練（見圖），提醒民眾清明節掃...
桃園市消防局三大隊清明節前展開納骨塔、公墓防火搶救演練（見圖），提醒民眾清明節掃墓燃燒冥紙切忌澆熄，演練逼真。記者曾增勳／攝影
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火災消防員清明節
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