惡劣！小黃運將追大學生1.5公里 還持棒衝校園尋仇

2019-03-18 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



本報接獲讀者爆料，今天中午12時許，一名就讀僑光科大的邱姓男大生，疑因行經西屯區逢甲大學附近的麥當勞逢大店前，與一名計程車司機發生行車糾紛，該名司機竟心生不滿，沿路逼車，差點害學生摔車，一路追了1.5公里，邱逃進僑光科大的地下停車場內，未料該名司機不死心，還持一支類似棍棒的物品下車後，徒步追進地下停車場，全都被後方的學生給拍攝下來，學生已向校方反映，並將委由教官，向警方報案。

讀者表示，被害的邱姓同學是就讀僑光科大的學生，因為下午還有課，會上到下午4點才下課，所以尚未向警方報案，案發時間是今天中午12時許，邱騎車行經逢甲大學前的逢甲路麥當勞時，因與一名計程車司機發生行車糾紛，該名司機就沿路追逐邱，差點還邱摔車，一路從逢甲大學追到僑光大學的地下停車場前。

讀者表示，因為學校的地下停車場的車道只能讓機車通行，沒想到該名司機直接將車停在停車場入口處，拿出疑似棍棒的物品後，徒步衝進地下停車場的車道，跑進停車內還四處張望，想要找到邱姓同學。