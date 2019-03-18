影╱發揮救護功效 南部7縣市獲贈25組自動心肺復甦機

2019-03-18 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



公益信託林璘宏泰教育文化公益基金會，今天在台南市消防局捐贈南部七縣市25組自動心肺復甦機，由台南市消防局長李明峯等人代表接受，自動心肺復甦機將協助救護人員執行到院前緊急救護工作，發揮更大救護功效。

林堉璘宏泰教育文化公益基金會諮詢委員張志明，今天上午10點分在台南市消防局七樓大禮堂，將自動心肺復甦機捐贈給台南市等7個消防局代表；台南市10組，高雄市5組，嘉義市3組，雲林縣2組，屏東縣3組，台東縣1組，澎湖縣1組共25組，總價值2100萬元。

「我們不會停下腳步，只要社會還有我們關注的需求，就表示我們還有繼續付出的空間，只要能力所及，我們就會持續做對台灣好的事。」 張志明說，2017年林堉璘宏泰教育文化公益基金會，共捐贈包含離島及空軍海鷗部隊在內全台共157組自動心肺復甦機。去年底已讓14082名消防人員接受相關教育訓練，機器使用超過2千次，並讓766人次患者到院前恢復呼吸心跳。