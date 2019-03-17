警專男生闖女宿舍觸警鈴被逮 校方從嚴處理不排除退學

2019-03-17 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



警察專科學校竟發生男學員闖入女舍的違紀事件，一名警專學生以「衝進女宿」為標題，在DCARD警專版貼文，文中說希望學校可以認真看待這件事情，不要只是草率帶過，幫男學生找藉口，如果這件事情都沒好好處理的話，那下次是否會有更多這種人跑進去女舍？

貼文者指責，這種事情如果傳出去校外能聽嗎？請長官們能夠好好的了解詳細情形，並且要有適當的處分。

文章貼出後，其他的警專學生也貼文還原事發經過，指出15日凌晨3點多，警專育才樓女宿警報器突然大響，校方透過監視器看到一名男學員穿運動服、戴毛帽及口罩闖入女學員駐地，觸發警報感應器，不少在睡夢中的學員陸續被嚇醒，最後男學員在頂樓曬衣場被活捉，被抓到的男學員狡辯只是好奇女生駐地長怎樣才會闖入。

貼文者質疑為何這種人能繼續存留在警專，其他留言的警專學生也紛紛支持嚴懲並退學，呼籲校方依規定處理。