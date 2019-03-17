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韓籍夫婦遊高雄遺失手機 員警役男1小時內尋回

2019-03-17 18:32聯合報 記者邱奕能╱即時報導

一對韓國籍閔氏夫婦前天來到高雄遊玩時，在計程車上遺失手機，2人轉往派出所求助，新興警分局中山所員警王謙、替代役男孫嘉祥見狀上前協助，僅花費1小時內就將閔男手機尋回。

閔氏夫婦前天下午3時許走進新興分局中山路派出所，警員王謙立即詢問，由於語言隔閡，導致員警無法清楚了解閔氏夫妻的來意，一旁的替代役男孫嘉祥見狀，立刻上前以流利的英文與韓籍遊客溝通，這才得知原來閔先生不慎將他在韓國工作專用的手機遺留在計程車上。

經了解，閔先生(35歲)與妻子前來台灣自助旅遊，於隔日準備返回韓國仁川市，當日是由三民區搭乘計程車至新興區，沒想到在下車後，自己的另一支工作手機竟不慎遺留在計程車上，因為手機內存有重要的客戶資料，讓閩男心急如焚。

派出所內替代役男孫嘉祥在返台服役前便早在加拿大定居工作，用英語與閔氏夫妻對答如流，孫先是安撫閔氏夫妻的情緒，再以英語仔細詢問其所搭乘計程車之廠牌、特徵、上下車處所及行駛路線等資訊。

王員則依照閔夫婦提供的訊息調閱路口監錄系統，過濾往來車輛，順利地聯繫上閔氏夫妻所搭乘之計程車司機，迅速地尋回閔先生的工作手機。

閔男在得知警方已連繫上計程車司機的同時，便暗自地請妻子先行前往附近的超商購買飲料想要答謝員警及替代役男的幫忙，而司機果真也在數分鐘後將閔男所遺失的手機送回派出所，效率快速，讓閔夫婦對台灣員警留下美好印象。

一對韓國籍閔氏夫婦前天來到高雄遊玩時，在計程車上遺失手機，2人轉往派出所求助，新...
一對韓國籍閔氏夫婦前天來到高雄遊玩時，在計程車上遺失手機，2人轉往派出所求助，新興警分局中山所員警王謙、替代役男孫嘉祥見狀上前協助，僅花費1小時內就將閔男手機尋回。記者邱奕能／翻攝
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替代役男計程車夫妻
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