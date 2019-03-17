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巷內拾獲手槍連忙報警 竟是小朋友的新玩具

2019-03-17 18:31聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市樹林區三福街48巷內，昨天上午9時許有民眾準備開車出門時，無意間在車門邊發現1袋不明物品，赫然看見有1把手槍，嚇得立刻報警，員警到場檢查，在塑膠袋內找到1張發票，原來只是小朋友買的BB彈玩具槍和玩具對講機。

樹林區三福街上有樹林警分局三多派出所、三多國小，員警依照發票地址找到三福街上的玩具店，店方證實那只是1名小學生當天清晨購買的玩具。員警將玩具依照拾得物處理，等候失主認領，只是不知道小朋友為何剛買了新的玩具手槍，卻又遺失在巷內。

民眾發現塑膠袋內有手槍和無線電，連忙報警。結果只是玩具。記者林昭彰／翻攝
民眾發現塑膠袋內有手槍和無線電，連忙報警。結果只是玩具。記者林昭彰／翻攝
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塑膠袋失主
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