巷內拾獲手槍連忙報警 竟是小朋友的新玩具

相關新聞
錢不夠輪椅婦無力返家 遇暖心員警開車送回2019-03-17 16:03
「明早上班先睡了」成遺言 七年級生猝死家屬錯愕2019-03-17 14:28
偏遠山區雖無酒駕臨檢 近7旬男子撞樹翻車送辦2019-03-17 18:33
韓籍夫婦遊高雄遺失手機 員警役男1小時內尋回2019-03-17 18:32
施工挖破中和瓦斯管線竄白煙 網驚呼「別在現場抽菸」2019-03-17 17:50
開保時捷載子上北宜兜風 自撞山壁後又慘遭Smart追撞2019-03-17 14:57
漁船船長手臂割傷 台南海巡緊急救援2019-03-17 14:54
失憶老婦醉倒濺血 暖警協助返家2019-03-17 13:39
開了90公里拋錨 暖警救援協助「拖」回家2019-03-17 12:31
影／大火逃生女子裹棉燒傷 消防人員：正確作法2019-03-17 12:12
廢棄物場大火竄濃煙 附近住戶受不了也火大了2019-03-17 11:13
名牌包飛了 暖心波麗士火速尋回2019-03-17 11:00
萬金石馬拉松賽事時間長 設行動補給站給員警滿滿能量2019-03-17 10:59
台南凌晨公寓火災15人嗆傷送醫 疑電線走火釀災2019-03-17 10:31
影／騎士慘遭吊車纜線割喉 行車記錄器驚悚全都錄2019-03-17 09:58
雙黃線直接切出來撞轎車 機車騎士落跑辯：又沒來找我2019-03-17 09:36
正妹美容師脫光求復合 男友推開報警：她想性侵我2019-03-17 09:29
千萬超跑撞成廢鐵 這處「墳場」為何讓人打死不退2019-03-17 09:00
台南市凱旋路公寓火警 疑機車失火冒大量濃煙2019-03-17 01:14
台南東區五樓公寓冒濃煙10多人嗆傷2019-03-17 01:12
被大車撞 休旅車衝進人氣烤鴨店2019-03-17 00:08
還沒投到票命就沒了 彰化老翁昏倒在圈選處送醫不治2019-03-16 22:40
台中清水驚傳民宅火警 1人疑逃生不及命喪火場2019-03-16 21:43
借帳戶匯車票錢 花蓮傳疑似詐騙新手法2019-03-16 20:24
日籍一家子來台自由行 迷糊老爸把全家護照現金搞丟了2019-03-16 20:04
校園玩蛇板運動出意外 小女兒哭紅雙眼2019-03-16 18:59
糖廠媽百里行腳 信徒組隊沿路清掃鞭炮、垃圾2019-03-16 17:07
彰化立委補選投票意外 83歲老翁領完票暈倒送醫不治2019-03-16 17:00
新北澳底漁港岸邊獨木舟翻船 一對兄弟游上岸2019-03-16 16:20
男子一聲不響離家 與妻子再見面已天人永隔2019-03-16 16:06
影╱千萬藍寶堅尼北宜公路自撞 車主是知名藥局通路商2019-03-16 15:37
腰疾復發苦站路旁 玉里警載老婦平安返家2019-03-16 15:27
老翁騎機車拖狗皮開肉綻 引發眾怒宜蘭重罰2019-03-16 15:27
體重破百毒蟲狂奔超喘 警捏冷汗「安捏母湯」2019-03-16 15:27
驚險！水泥車撞仁武烤鴨畫面曝光 「我命撿回來的」2019-03-16 15:26
濫用海洛因女多重藥物中毒死 毒友遺棄死者母求償2019-03-16 15:02
視障阿伯賣彩券遭熟客竊取 警主動偵辦揪出渣男送辦2019-03-16 14:24
影╱「不要！」遭騷擾女司機報案 坦言曝光「很困擾」2019-03-16 14:22
付帳「AA制」起糾紛 2男互毆成傷2019-03-16 13:56
熱門文章
正妹美容師脫光求復合 男友推開報警：她想性侵我2019-03-17 09:29
影／騎士慘遭吊車纜線割喉 行車記錄器驚悚全都錄2019-03-17 09:58
千萬超跑撞成廢鐵 這處「墳場」為何讓人打死不退2019-03-17 09:00
消防小隊長酒後性侵正妹女隊員 免職關12年賠409萬2019-03-17 12:47
2500元買到高一少女初夜 6旬阿伯爽完就被告了2019-03-17 12:22
「明早上班先睡了」成遺言 七年級生猝死家屬錯愕2019-03-17 14:28
日籍一家子來台自由行 迷糊老爸把全家護照現金搞丟了2019-03-16 20:04
短裙OL遭痴漢尾隨強脫內褲欲性侵 房東竟要她解約搬走2019-03-17 12:11
台中清水驚傳民宅火警 1人疑逃生不及命喪火場2019-03-16 21:43
開保時捷載子上北宜兜風 自撞山壁後又慘遭Smart追撞2019-03-17 14:57
OL返家遇狼襲 房東嫌「太漂亮也是麻煩」逼搬家2019-03-17 11:57
人夫染指少女口交又性交 返家遇她父母露餡吃官司2019-03-17 08:50
借帳戶匯車票錢 花蓮傳疑似詐騙新手法2019-03-16 20:24
影／大火逃生女子裹棉燒傷 消防人員：正確作法2019-03-17 12:12
台南市凱旋路公寓火警 疑機車失火冒大量濃煙2019-03-17 01:14
變態養父逼8歲女兒口交 不顧哭喊塗滑劑摀嘴硬上2019-03-17 11:11
婦偷生第5胎卻送人 10年找不回兒子後悔自首被判刑2019-03-17 08:15
代理老師不滿解聘 網留言「搶我工作殺你全家」判緩刑2019-03-16 20:11
不爽愛車被拖吊 男子直奔拖吊場劫車判刑3月2019-03-16 23:05
台南凌晨公寓火災15人嗆傷送醫 疑電線走火釀災2019-03-17 10:31
私菸卸貨 不知對面情侶是警扮的2019-03-17 00:26
她逆向騎車判免罰 法官：警躲隱密處蒐證違法2019-03-17 10:00
校園玩蛇板運動出意外 小女兒哭紅雙眼2019-03-16 18:59
小黃超速原因是被歹徒狹持？法官信了撤銷罰單2019-03-17 11:04
還沒投到票命就沒了 彰化老翁昏倒在圈選處送醫不治2019-03-16 22:40
台南東區五樓公寓冒濃煙10多人嗆傷2019-03-17 01:12
真神！搶嫌車號117貼成147 警仍猜得出逮到人2019-03-17 10:58
巴國男子性侵還辯「台女獻身」 法院判得關3年8月定讞2019-03-17 14:42
清晨6點警出奇兵 酒店查獲毒品2019-03-17 00:04
黑道談判被打癱 判賠1612萬2019-03-17 00:13
警一句「近來好嗎？」 讓熟面孔毒蟲認了2019-03-16 19:50
影／酒後上廁所互嗆對方「你有多大」 一動手全被法辦2019-03-17 13:25
吃水深沒漁貨 整船都私菸2019-03-17 00:52
沒給漱口就酒測 警察取締瑕疵讓他獲判無罪2019-03-17 15:30
司機手腳不乾淨 國光客運耗2年半打官司討回300元2019-03-17 17:31
廢棄物場大火竄濃煙 附近住戶受不了也火大了2019-03-17 11:13
被大車撞 休旅車衝進人氣烤鴨店2019-03-17 00:08
前女友另結新歡 員警恐嚇踹門判拘役2019-03-17 14:08
吸毒恍神路旁亂塗鴉 警路過剛好逮回去2019-03-17 12:48
友人死怪醫療疏失 男揪眾打砸診所2019-03-17 13:27
留言