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錢不夠輪椅婦無力返家 遇暖心員警開車送回

2019-03-17 16:03聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄一名陳姓婦人前日晚間自行坐輪椅前往醫院看診，返家時不料錢帶不夠，無奈之下只好自己推著輪椅試圖返家，卻體力用盡坐於路間，恰好遇見巡邏員警經過，由員警開巡邏車送回，暖心舉動，讓婦人直言「好窩心」。

新興分局中正三路派出所警員周家瑋、李昆哲前日晚間23時許執行轄內巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱於新興區八德一路與仁愛一街路口有一名婦人行動不便需要協助。

員警到場後，只見陳姓婦人（50歲）坐於手推輪椅上停在路口，無助的看著警方，警方見狀立即下車將輪椅推到路旁，並協助將婦人安全送到家中。

陳婦向員警說，自己右腳受傷無法正常行走，在七賢一路醫院接受治療，暫以輪椅代步，平時複診都有家人陪伴，當日因家人有要事無法陪同，只好自己一個人獨自前往醫院複診。

警方調查，陳原本複診完要坐計程車返家，忽然發覺自己身上錢不夠，只好自己推著輪椅試圖返回住家，從七賢一路慢慢走到八德一路，短短路程無奈婦人體力耗盡，雙手再也使不上力只好停路口喘息。

陳婦不好意思向警員說自己再休息一下恢復體力就可以自行返家了，員警考量婦人處境，於是以巡邏車將她送回家，而陳高興地說慶幸能夠有這些年輕熱心的警察幫忙，直說很有人情味，熱心協助，頻頻地向警方道謝。

高雄一名陳姓婦人前日晚間自行坐輪椅前往醫院看診，返家時不料錢帶不夠，無奈之下只好...
高雄一名陳姓婦人前日晚間自行坐輪椅前往醫院看診，返家時不料錢帶不夠，無奈之下只好自己推著輪椅試圖返家，卻體力用盡坐於路間，恰好遇見巡邏員警經過，由員警開巡邏車送回。記者邱奕能／翻攝
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高雄一名陳姓婦人前日晚間自行坐輪椅前往醫院看診，返家時不料錢帶不夠，無奈之下只好...
高雄一名陳姓婦人前日晚間自行坐輪椅前往醫院看診，返家時不料錢帶不夠，無奈之下只好自己推著輪椅試圖返家，卻體力用盡坐於路間，恰好遇見巡邏員警經過，由員警開巡邏車送回。記者邱奕能／翻攝
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