影／板橋住宅火警一家9口受困 119線上指導全獲救

2019-03-17 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市板橋區四川路一處5樓民宅昨天凌晨發生火警，消防局成功救出9名受困火場的民眾，搶救過程千鈞一髮；9名民眾命懸一線，在119執勤員黃國安、小隊長陳哲倫線上不斷安撫情緒，指導千萬不要逃到浴室，要前往離起火地點最遠的水泥房間等待救援，並開啟窗戶、敲擊房門，成功完成救援任務。

新北市消防局指出，昨天凌晨2時許，板橋區四川路一處5樓民宅發生火警，消防員出勤途中發現大量濃煙竄出，抵達現場迅速佈署水線進入搶救；同時間119執勤員黃國安及帶班小隊長陳哲倫輪流在電話中指導受困民眾，要移動至離起火地點最遠的水泥房間等待消防人員救援。

兩人安撫民眾情緒，指導民眾躲到房間後要開啟窗戶，同時敲擊房門，增加消防員判斷受困位置；執勤員也通知消防弟兄受困民眾正確避難位置，直至救援人員接觸救出民眾，才掛斷電話，終於成功救出9名受困的一家人。

消防局長黃德清感謝119人員第一時間機警的線上指導，以及現場人員即時救援，充分展現消防局平時進行各項人命搜救、救助訓練成果；指揮中心兩位執勤員平時工作認真、不斷加強自我專業職能，在危急情況下才能臨機應變指導民眾避難逃生成功，而當天南雅分隊小隊長投入救災、親自帶隊前進火場第一線，堪為消防員表率，這次救援任務值得予社會大眾肯定。

消防局指出，火災現場最大的殺手是「濃煙」，民眾遇到火災時應牢記「小火快逃，濃煙關門」的原則，門外及樓梯間沒有任何火煙狀況，立即逃生到1樓戶外安全處；如果發現門外及樓梯間已經充滿濃煙，立即「緊閉門窗」可暫時阻擋濃煙，並用毛巾、棉被塞住門縫，避免濃煙進入，爭取時間、等待救援。

若民眾身處火場，許多浴廁的門都有通風口設計，容易讓濃煙竄入，造成傷害， 因此千萬不要躲進廁所浴室；火災發生時濃煙很大，如果無法從大門逃生，陽台的通風比較好，也容易被救援人員發現，民眾最好是到陽台等待救援，陽台的鐵窗一定要留一個開口，避免消防人員還要切割，延誤救援時間。

另外，廁所浴室的門大多為塑膠材質，遇熱很容易融化，民眾遇到火警若躲在裡面，反而濃煙會大量竄入，導致死亡。