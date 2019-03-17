失憶老婦醉倒濺血 暖警協助返家

2019-03-17 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市信義警分局福德街派出所警員許冠禹、徐梓豪，日前晚上9時許正在巡邏，突然接獲民眾報案，一名老婦倒臥路旁、嘴角有血，警方立即趕往現場。

警方到達現場發現老婦，在等待救護車到場前，警方不斷試圖叫醒老婦，老婦隨後恢復一些意識，但仍意識不清，說話國、台語夾雜，警方無法完全明白老婦的意思，細心的員警發現婦人倒臥處旁邊有一瓶沒喝完的米酒，老婦身上還飄著濃濃酒味，婦人才說是自己酒醉意識不清因此摔倒。

老婦身上只有一副鑰匙，沒有任何身分證明文件，119救護人員到場並確認老婦只是簡單外傷後，老婦不願就醫希望警察載她回家，卻又說不清楚她家住在哪裡，讓現場處理員警十分苦惱，只好先將她載往派出所。

老婦在派出所休息一陣子後才說出她的名字，員警查詢年約60歲且同名的女子，全台竟超過500人以上，因此無法正確得知老婦的資料，員警便引導婦人，婦人才隱約想起自己住址的大概位置，幾經波折後，警方終於找到老婦的住處並送她返家，家屬非常感謝員警的辛勞，並相當肯定員警熱心服務的精神。