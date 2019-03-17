親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

田中計程車司機女兒 靠讀軍校翻轉人生成電機博士

郭台銘今會韓國瑜簽合作備忘錄 鴻海大樓擺出大陣仗

失憶老婦醉倒濺血 暖警協助返家

2019-03-17 13:39聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市信義警分局福德街派出所警員許冠禹、徐梓豪，日前晚上9時許正在巡邏，突然接獲民眾報案，一名老婦倒臥路旁、嘴角有血，警方立即趕往現場。

警方到達現場發現老婦，在等待救護車到場前，警方不斷試圖叫醒老婦，老婦隨後恢復一些意識，但仍意識不清，說話國、台語夾雜，警方無法完全明白老婦的意思，細心的員警發現婦人倒臥處旁邊有一瓶沒喝完的米酒，老婦身上還飄著濃濃酒味，婦人才說是自己酒醉意識不清因此摔倒。

老婦身上只有一副鑰匙，沒有任何身分證明文件，119救護人員到場並確認老婦只是簡單外傷後，老婦不願就醫希望警察載她回家，卻又說不清楚她家住在哪裡，讓現場處理員警十分苦惱，只好先將她載往派出所。 

老婦在派出所休息一陣子後才說出她的名字，員警查詢年約60歲且同名的女子，全台竟超過500人以上，因此無法正確得知老婦的資料，員警便引導婦人，婦人才隱約想起自己住址的大概位置，幾經波折後，警方終於找到老婦的住處並送她返家，家屬非常感謝員警的辛勞，並相當肯定員警熱心服務的精神。

警方呼籲，家中有年邁長輩，應多加留意照料長者生活，不要讓長者獨自一人外出，要避免長者外出走失，可向縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是配戴記載家屬聯繫方式的卡片，方便警方快速聯繫家屬。

警方協助失憶老婦返家。圖/記者廖炳棋翻攝
警方協助失憶老婦返家。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
警方協助失憶老婦返家。圖/記者廖炳棋翻攝
警方協助失憶老婦返家。圖/記者廖炳棋翻攝
分享

警察救護車北市
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

OL返家遇狼襲 房東嫌「太漂亮也是麻煩」逼搬家

2019-03-17 11:57

影／騎士慘遭吊車纜線割喉 行車記錄器驚悚全都錄

2019-03-17 09:58

開了90公里拋錨 暖警救援協助「拖」回家

2019-03-17 12:31

影／大火逃生女子裹棉燒傷 消防人員：正確作法

2019-03-17 12:12

廢棄物場大火竄濃煙 附近住戶受不了也火大了

2019-03-17 11:13

名牌包飛了 暖心波麗士火速尋回

2019-03-17 11:00

萬金石馬拉松賽事時間長 設行動補給站給員警滿滿能量

2019-03-17 10:59

台南凌晨公寓火災15人嗆傷送醫 疑電線走火釀災

2019-03-17 10:31

雙黃線直接切出來撞轎車 機車騎士落跑辯：又沒來找我

2019-03-17 09:36

正妹美容師脫光求復合 男友推開報警：她想性侵我

2019-03-17 09:29

千萬超跑撞成廢鐵 這處「墳場」為何讓人打死不退

2019-03-17 09:00

台南市凱旋路公寓火警 疑機車失火冒大量濃煙

2019-03-17 01:14

台南東區五樓公寓冒濃煙10多人嗆傷

2019-03-17 01:12

被大車撞 休旅車衝進人氣烤鴨店

2019-03-17 00:08

還沒投到票命就沒了 彰化老翁昏倒在圈選處送醫不治

2019-03-16 22:40

台中清水驚傳民宅火警 1人疑逃生不及命喪火場

2019-03-16 21:43

借帳戶匯車票錢 花蓮傳疑似詐騙新手法

2019-03-16 20:24

日籍一家子來台自由行 迷糊老爸把全家護照現金搞丟了

2019-03-16 20:04

校園玩蛇板運動出意外 小女兒哭紅雙眼

2019-03-16 18:59

糖廠媽百里行腳 信徒組隊沿路清掃鞭炮、垃圾

2019-03-16 17:07

彰化立委補選投票意外 83歲老翁領完票暈倒送醫不治

2019-03-16 17:00

新北澳底漁港岸邊獨木舟翻船 一對兄弟游上岸

2019-03-16 16:20

男子一聲不響離家 與妻子再見面已天人永隔

2019-03-16 16:06

影╱千萬藍寶堅尼北宜公路自撞 車主是知名藥局通路商

2019-03-16 15:37

腰疾復發苦站路旁 玉里警載老婦平安返家

2019-03-16 15:27

老翁騎機車拖狗皮開肉綻 引發眾怒宜蘭重罰

2019-03-16 15:27

體重破百毒蟲狂奔超喘 警捏冷汗「安捏母湯」

2019-03-16 15:27

驚險！水泥車撞仁武烤鴨畫面曝光 「我命撿回來的」

2019-03-16 15:26

濫用海洛因女多重藥物中毒死 毒友遺棄死者母求償

2019-03-16 15:02

視障阿伯賣彩券遭熟客竊取 警主動偵辦揪出渣男送辦

2019-03-16 14:24

影╱「不要！」遭騷擾女司機報案 坦言曝光「很困擾」

2019-03-16 14:22

付帳「AA制」起糾紛 2男互毆成傷

2019-03-16 13:56

怪男伸手拍打雨傘 嚇得她po網提醒新莊人

2019-03-16 13:56

高雄知名仁武烤鴨遭水泥預拌車撞入 4人受傷送醫

2019-03-16 13:24

退警盧再添遞陳情書 十多名退警對車隊喊：蔡英文下台

2019-03-16 12:39

17歲男與家人口角爭執 從8樓住處墜樓身亡

2019-03-16 12:31

痛啊！千萬藍寶堅尼北宜公路撞護欄 「小牛」牛頭毀了

2019-03-16 12:03

夾娃娃機店藍芽喇叭遭竊 恆春警鎖定「磁吸大盜」

2019-03-16 12:03

瘦子裝成「大肚男」 盜領精障男113萬元

2019-03-16 11:35
看更多

熱門文章

喜宴都訂了、新郎突失蹤 她發現了大秘密

2019-03-16 15:31

正妹美容師脫光求復合 男友推開報警：她想性侵我

2019-03-17 09:29

影／騎士慘遭吊車纜線割喉 行車記錄器驚悚全都錄

2019-03-17 09:58

驚險！水泥車撞仁武烤鴨畫面曝光 「我命撿回來的」

2019-03-16 15:26

千萬超跑撞成廢鐵 這處「墳場」為何讓人打死不退

2019-03-17 09:00

和友人妻「逗陣」街坊全知道 憨夫最後才知

2019-03-16 14:34

北市萬華2男械鬥 1人腹部受刀傷當場死亡

2019-03-16 14:07

日籍一家子來台自由行 迷糊老爸把全家護照現金搞丟了

2019-03-16 20:04

台中清水驚傳民宅火警 1人疑逃生不及命喪火場

2019-03-16 21:43

影╱千萬藍寶堅尼北宜公路自撞 車主是知名藥局通路商

2019-03-16 15:37

襪子故鄉不平靜 街坊盛傳知名民代住處和車子被開槍

2019-03-16 14:06

新竹男超商偷酒躲廁所喝 以為藏馬桶水箱很隱密

2019-03-16 16:08

三蘆大戰被打癱 男子獲賠千萬

2019-03-16 14:05

影╱還清借款仍被罵「垃圾」 男子開槍洩憤被捕

2019-03-16 14:06

老翁騎機車拖狗皮開肉綻 引發眾怒宜蘭重罰

2019-03-16 15:27

員警躲著測超速 「舉發程序有瑕疵」法官撤單

2019-03-16 16:41

消防小隊長酒後性侵正妹女隊員 免職關12年賠409萬

2019-03-17 12:47

人夫染指少女口交又性交 返家遇她父母露餡吃官司

2019-03-17 08:50

2500元買到高一少女初夜 6旬阿伯爽完就被告了

2019-03-17 12:22

借帳戶匯車票錢 花蓮傳疑似詐騙新手法

2019-03-16 20:24

男子一聲不響離家 與妻子再見面已天人永隔

2019-03-16 16:06

台南市凱旋路公寓火警 疑機車失火冒大量濃煙

2019-03-17 01:14

OL返家遇狼襲 房東嫌「太漂亮也是麻煩」逼搬家

2019-03-17 11:57

影╱中山區酒店開毒趴 警方一舉破獲抓25人

2019-03-16 14:45

婦偷生第5胎卻送人 10年找不回兒子後悔自首被判刑

2019-03-17 08:15

代理老師不滿解聘 網留言「搶我工作殺你全家」判緩刑

2019-03-16 20:11

變態養父逼8歲女兒口交 不顧哭喊塗滑劑摀嘴硬上

2019-03-17 11:11

不爽愛車被拖吊 男子直奔拖吊場劫車判刑3月

2019-03-16 23:05

男兒身胸部卻突出警也狐疑 原來暗藏19包毒品

2019-03-16 16:51

私菸卸貨 不知對面情侶是警扮的

2019-03-17 00:26

影╱「不要！」遭騷擾女司機報案 坦言曝光「很困擾」

2019-03-16 14:22

校園玩蛇板運動出意外 小女兒哭紅雙眼

2019-03-16 18:59

賭場隱藏市場附近 警方雇小貨車架梯查緝

2019-03-16 16:10

還沒投到票命就沒了 彰化老翁昏倒在圈選處送醫不治

2019-03-16 22:40

台南凌晨公寓火災15人嗆傷送醫 疑電線走火釀災

2019-03-17 10:31

通緝犯遇警攔查 誆稱國小沒畢業不懂英文

2019-03-16 16:41

連鎖宵夜店老闆竟吃「喪屍藥」 與警說話慢半拍

2019-03-16 16:21

台南東區五樓公寓冒濃煙10多人嗆傷

2019-03-17 01:12

詐騙新手法！假姪子跟你借錢周轉是假的

2019-03-16 15:02

黑道談判被打癱 判賠1612萬

2019-03-17 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top