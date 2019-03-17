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OL返家遇狼襲 房東嫌「太漂亮也是麻煩」逼搬家

2019-03-17 11:57聯合新聞網 綜合報導

一名女性上班族返家遭不明男子尾隨施暴，事後房東竟嫌她製造麻煩，要求搬家。 圖／I...
一名女性上班族返家遭不明男子尾隨施暴，事後房東竟嫌她製造麻煩，要求搬家。 圖／Ingimage
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這樣的房東太讓人心寒。台中一名李姓粉領族日前深夜返家時，遭不明男子尾隨，她喝斥後與對方扭打起來，其間男子動手扯開李女的短裙、甚至內褲，疑似打算性侵，所幸她奮力抵抗才未讓對方得逞。李女因此事全身是傷，但更讓她受打擊的是，房東得知後不但沒有安慰，還說「長得漂亮也是麻煩」，要求她退租，令她氣憤難平，直言「這是二度傷害」。

根據《蘋果日報》報導，在台中市南區一棟社區大樓裡租屋獨居的李姓女子，2月18日凌晨1點左右返家，遭一名張姓男子尾隨出電梯，她發現後大聲喝斥對方「不要靠近」，但張男未停下步伐，並在被李女推了一下後抓狂，直接對她熊抱、扯頭髮。

張男將李女重摔在地後，壓在她身上，接著竟掀開她的短裙，欲脫下其內褲意圖不軌，但在李女極力抵抗下，兩人扭打10分鐘，張男見無法得逞便負傷離去，隨後被保全發現異狀攔下報警。

用盡力氣自保的李姓女子全身多處見血掛彩，但最令她受傷的是房東的態度。事發後她曾向上門關切的女房東訴苦，未料房東反應冷淡，僅回了一句「長得太漂亮也是種麻煩」，之後李女還接到房仲的電話，通知房東要解約，不但限她兩個星期內要搬走，還只退還兩個月押金，沒有其他補償。李姓女子感到莫名其妙，「明明我是受害人，卻被當麻煩製造者！」她已尋求法律途徑討公道。

崔媽媽基金會受訪時表示，房東無故解約，已違反《租賃住宅市場發展及管理條例》第10條，李姓女子依規定可索1個月租金作為賠償。

警方指出涉案的張姓男子精神異常，面對訊問多以「不知道、不清楚」含混帶過，也否認有性侵李女企圖，目前已被收押。

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