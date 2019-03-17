親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

貴人變賭徒！車太鉉認了簽賭 退出所有節目

波音沒那麼神！ 飛安摔到跟50年前一樣糟

台南凌晨公寓火災15人嗆傷送醫 疑電線走火釀災

2019-03-17 10:31聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市東區凱旋路1處5樓老舊公寓地下室今天凌晨零點多驚傳火警，地下室冒出大量濃煙，樓上有15名居民遭受到程度不一的嗆傷送醫，消防人員訪查未發現有人為縱火跡證，火調科人員今天上午9點30分到場調查，不排除是電線老舊走火或是其他原因釀災，採樣送驗進一步查明起火原因。

附近住戶說，四棟相連公寓，共用一個地下室，只能停放機車，1981年蓋好老公寓。住在5樓的成大黃姓男碩士生表示，當時突然聽到啪啪啪的聲音，緊接著屋內電燈閃爍及停電，此時聞到有煙味傳來，因為戶外有濃煙襲來，他們馬上退進屋內、往後方陽台躲避，直到消防人員上樓帶他們下樓，大家都安然無恙，有驚無險。

首批消防人員趕抵火場、見大量濃煙竄燒，緊急加派第2梯次救災人員前往，共派出28車、67人前往灌救，消防人員在地下室發現3輛機車失火、冒出大量濃煙，出水灌救，3輛機車仍燒到剩骨架，波及一旁兩輛機車，燃燒面積並不大。

當地消防隊訪查住戶，未發現有人縱火跡像，消防局火災調查科人員今天上午前往現場調查，發現被燒毀機車上方有個變電箱，並發現老舊公寓電線老舊，懷疑是電線走火引起，但也不排除其他原因，將採火場灰燼送驗，查明起火真正原因。

台南市東區凱旋路公寓地下室凌晨起火，3輛機車被燒得只剩骨架。記者黃宣翰／攝影
台南市東區凱旋路公寓地下室凌晨起火，3輛機車被燒得只剩骨架。記者黃宣翰／攝影
分享
台南市東區凱旋路公寓地下室凌晨起火停電，台電人員今天一早到場修復。記者黃宣翰／攝...
台南市東區凱旋路公寓地下室凌晨起火停電，台電人員今天一早到場修復。記者黃宣翰／攝影
分享

縱火停電
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

正妹美容師脫光求復合 男友推開報警：她想性侵我

2019-03-17 09:29

影／騎士慘遭吊車纜線割喉 行車記錄器驚悚全都錄

2019-03-17 09:58

千萬超跑撞成廢鐵 這處「墳場」為何讓人打死不退

2019-03-17 09:00

雙黃線直接切出來撞轎車 機車騎士落跑辯：又沒來找我

2019-03-17 09:36

台南市凱旋路公寓火警 疑機車失火冒大量濃煙

2019-03-17 01:14

台南東區五樓公寓冒濃煙10多人嗆傷

2019-03-17 01:12

被大車撞 休旅車衝進人氣烤鴨店

2019-03-17 00:08

還沒投到票命就沒了 彰化老翁昏倒在圈選處送醫不治

2019-03-16 22:40

台中清水驚傳民宅火警 1人疑逃生不及命喪火場

2019-03-16 21:43

借帳戶匯車票錢 花蓮傳疑似詐騙新手法

2019-03-16 20:24

日籍一家子來台自由行 迷糊老爸把全家護照現金搞丟了

2019-03-16 20:04

校園玩蛇板運動出意外 小女兒哭紅雙眼

2019-03-16 18:59

糖廠媽百里行腳 信徒組隊沿路清掃鞭炮、垃圾

2019-03-16 17:07

彰化立委補選投票意外 83歲老翁領完票暈倒送醫不治

2019-03-16 17:00

新北澳底漁港岸邊獨木舟翻船 一對兄弟游上岸

2019-03-16 16:20

男子一聲不響離家 與妻子再見面已天人永隔

2019-03-16 16:06

影╱千萬藍寶堅尼北宜公路自撞 車主是知名藥局通路商

2019-03-16 15:37

腰疾復發苦站路旁 玉里警載老婦平安返家

2019-03-16 15:27

老翁騎機車拖狗皮開肉綻 引發眾怒宜蘭重罰

2019-03-16 15:27

體重破百毒蟲狂奔超喘 警捏冷汗「安捏母湯」

2019-03-16 15:27

驚險！水泥車撞仁武烤鴨畫面曝光 「我命撿回來的」

2019-03-16 15:26

濫用海洛因女多重藥物中毒死 毒友遺棄死者母求償

2019-03-16 15:02

視障阿伯賣彩券遭熟客竊取 警主動偵辦揪出渣男送辦

2019-03-16 14:24

影╱「不要！」遭騷擾女司機報案 坦言曝光「很困擾」

2019-03-16 14:22

付帳「AA制」起糾紛 2男互毆成傷

2019-03-16 13:56

怪男伸手拍打雨傘 嚇得她po網提醒新莊人

2019-03-16 13:56

高雄知名仁武烤鴨遭水泥預拌車撞入 4人受傷送醫

2019-03-16 13:24

退警盧再添遞陳情書 十多名退警對車隊喊：蔡英文下台

2019-03-16 12:39

17歲男與家人口角爭執 從8樓住處墜樓身亡

2019-03-16 12:31

痛啊！千萬藍寶堅尼北宜公路撞護欄 「小牛」牛頭毀了

2019-03-16 12:03

夾娃娃機店藍芽喇叭遭竊 恆春警鎖定「磁吸大盜」

2019-03-16 12:03

瘦子裝成「大肚男」 盜領精障男113萬元

2019-03-16 11:35

影╱高雄郵局年輕搶匪沉迷賭博 摩鐵揪妹開毒趴被抓

2019-03-16 11:33

影╱專業警聯繫師傅修車 熟齡女秒變粉絲要簽名

2019-03-16 11:29

高雄砸車事故頻傳 暗夜2車追逐撞樹砸車

2019-03-16 10:24

掉落安全帽致騎士重摔 男子回頭竟撿了就跑

2019-03-16 09:53

「足甘心！」7旬老婦超商徘徊 台南暖警載送返家

2019-03-16 09:10

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

喜宴都訂了、新郎突失蹤 她發現了大秘密

2019-03-16 15:31

高雄知名仁武烤鴨遭水泥預拌車撞入 4人受傷送醫

2019-03-16 13:24

傻眼！495元買IKEA板凳 打開帳單驚覺運費5千元

2019-03-16 10:50

驚險！水泥車撞仁武烤鴨畫面曝光 「我命撿回來的」

2019-03-16 15:26

正妹美容師脫光求復合 男友推開報警：她想性侵我

2019-03-17 09:29

痛啊！千萬藍寶堅尼北宜公路撞護欄 「小牛」牛頭毀了

2019-03-16 12:03

北市萬華2男械鬥 1人腹部受刀傷當場死亡

2019-03-16 14:07

和友人妻「逗陣」街坊全知道 憨夫最後才知

2019-03-16 14:34

千萬超跑撞成廢鐵 這處「墳場」為何讓人打死不退

2019-03-17 09:00

藍寶堅尼車頭撞爛 千萬車殘值剩600萬恐報廢

2019-03-16 13:27

沈智慧推修法 強制汽機車配反光背心

2019-03-16 12:40

台中清水驚傳民宅火警 1人疑逃生不及命喪火場

2019-03-16 21:43

男子搬椅子霸坐超商ATM前 網笑：坐麻仔台？

2019-03-16 12:23

影╱漁船吃水深 海巡一查滿暗艙私菸

2019-03-16 12:18

日籍一家子來台自由行 迷糊老爸把全家護照現金搞丟了

2019-03-16 20:04

影╱千萬藍寶堅尼北宜公路自撞 車主是知名藥局通路商

2019-03-16 15:37

襪子故鄉不平靜 街坊盛傳知名民代住處和車子被開槍

2019-03-16 14:06

退警盧再添遞陳情書 十多名退警對車隊喊：蔡英文下台

2019-03-16 12:39

新竹男超商偷酒躲廁所喝 以為藏馬桶水箱很隱密

2019-03-16 16:08

影╱還清借款仍被罵「垃圾」 男子開槍洩憤被捕

2019-03-16 14:06

三蘆大戰被打癱 男子獲賠千萬

2019-03-16 14:05

老翁騎機車拖狗皮開肉綻 引發眾怒宜蘭重罰

2019-03-16 15:27

影／騎士慘遭吊車纜線割喉 行車記錄器驚悚全都錄

2019-03-17 09:58

2千萬元大陸私菸藏密艙封死闖關 海巡逮11人

2019-03-16 11:31

員警躲著測超速 「舉發程序有瑕疵」法官撤單

2019-03-16 16:41

轎車繩拖貓遭網撻伐 車主喊冤：疑被人惡作劇

2019-03-16 11:39

男子一聲不響離家 與妻子再見面已天人永隔

2019-03-16 16:06

借帳戶匯車票錢 花蓮傳疑似詐騙新手法

2019-03-16 20:24

代理老師不滿解聘 網留言「搶我工作殺你全家」判緩刑

2019-03-16 20:11

影╱中山區酒店開毒趴 警方一舉破獲抓25人

2019-03-16 14:45

人夫染指少女口交又性交 返家遇她父母露餡吃官司

2019-03-17 08:50

台南市凱旋路公寓火警 疑機車失火冒大量濃煙

2019-03-17 01:14

婦偷生第5胎卻送人 10年找不回兒子後悔自首被判刑

2019-03-17 08:15

17歲男與家人口角爭執 從8樓住處墜樓身亡

2019-03-16 12:31

男兒身胸部卻突出警也狐疑 原來暗藏19包毒品

2019-03-16 16:51

校園玩蛇板運動出意外 小女兒哭紅雙眼

2019-03-16 18:59

賭場隱藏市場附近 警方雇小貨車架梯查緝

2019-03-16 16:10

私菸卸貨 不知對面情侶是警扮的

2019-03-17 00:26

通緝犯遇警攔查 誆稱國小沒畢業不懂英文

2019-03-16 16:41

酒駕零容忍 立委提案修法強制坐牢

2019-03-16 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top