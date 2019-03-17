台南凌晨公寓火災15人嗆傷送醫 疑電線走火釀災

2019-03-17 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市東區凱旋路1處5樓老舊公寓地下室今天凌晨零點多驚傳火警，地下室冒出大量濃煙，樓上有15名居民遭受到程度不一的嗆傷送醫，消防人員訪查未發現有人為縱火跡證，火調科人員今天上午9點30分到場調查，不排除是電線老舊走火或是其他原因釀災，採樣送驗進一步查明起火原因。

附近住戶說，四棟相連公寓，共用一個地下室，只能停放機車，1981年蓋好老公寓。住在5樓的成大黃姓男碩士生表示，當時突然聽到啪啪啪的聲音，緊接著屋內電燈閃爍及停電，此時聞到有煙味傳來，因為戶外有濃煙襲來，他們馬上退進屋內、往後方陽台躲避，直到消防人員上樓帶他們下樓，大家都安然無恙，有驚無險。

首批消防人員趕抵火場、見大量濃煙竄燒，緊急加派第2梯次救災人員前往，共派出28車、67人前往灌救，消防人員在地下室發現3輛機車失火、冒出大量濃煙，出水灌救，3輛機車仍燒到剩骨架，波及一旁兩輛機車，燃燒面積並不大。