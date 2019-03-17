影／騎士慘遭吊車纜線割喉 行車記錄器驚悚全都錄

2019-03-17 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



台13線尖豐公路苗栗縣頭份市路段昨天下午3點多發生死亡車禍，警方初步調查，69歲邱姓老翁騎機車行經尖豐公路巷道口，脖子碰到出巷口一輛大型吊車吊車臂下方纜線，撞擊力造成邱男及安全帽噴飛，他倒地不起，機車往前行駛20多公尺才倒下，邱姓老翁送醫仍不治。