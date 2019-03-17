台南東區五樓公寓冒濃煙10多人嗆傷

2019-03-17 01:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市東區凱旋路一棟五樓公寓疑地下室起火，今天凌晨零點多冒出大量濃煙，義消趕到現場約有10多人被濃煙嗆傷，已有8人被救下疏散，另有數人在樓上待救，之後全數被救出。