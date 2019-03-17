親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁絕酒駕待何時
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台南東區五樓公寓冒濃煙10多人嗆傷

2019-03-17 01:12聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市東區凱旋路一棟五樓公寓疑地下室起火，今天凌晨零點多冒出大量濃煙，義消趕到現場約有10多人被濃煙嗆傷，已有8人被救下疏散，另有數人在樓上待救，之後全數被救出。

張姓大學生說，他住在5樓突聞到濃煙，還停電趕快下到一樓。消防人員說，可能是一輛汽車或機車起火，起火原因待進一步調查釐清。

台南市凱旋路五樓公寓地下室冒濃煙，十多人嗆傷。記者黃宣翰/攝影
台南市凱旋路五樓公寓地下室冒濃煙，十多人嗆傷。記者黃宣翰/攝影
分享
台南市凱旋路五樓公寓地下室冒濃一煙，十多人嗆傷。記者黃宣翰/攝影
台南市凱旋路五樓公寓地下室冒濃一煙，十多人嗆傷。記者黃宣翰/攝影
分享
台南市凱旋路五樓公寓地下室冒濃煙，十多人嗆傷。記者黃宣翰/攝影
台南市凱旋路五樓公寓地下室冒濃煙，十多人嗆傷。記者黃宣翰/攝影
分享
台南市凱旋路五樓公寓地下室冒濃煙，十多人嗆傷。記者黃宣翰/攝影
台南市凱旋路五樓公寓地下室冒濃煙，十多人嗆傷。記者黃宣翰/攝影
分享
台南市凱旋路五樓公寓地下室冒濃煙，十多人嗆傷。記者黃宣翰/攝影
台南市凱旋路五樓公寓地下室冒濃煙，十多人嗆傷。記者黃宣翰/攝影
分享

大學生停電
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

還沒投到票命就沒了 彰化老翁昏倒在圈選處送醫不治

2019-03-16 22:40

台中清水驚傳民宅火警 1人疑逃生不及命喪火場

2019-03-16 21:43

台南市凱旋路公寓火警 疑機車失火冒大量濃煙

2019-03-17 01:14

日籍一家子來台自由行 迷糊老爸把全家護照現金搞丟了

2019-03-16 20:04

借帳戶匯車票錢 花蓮傳疑似詐騙新手法

2019-03-16 20:24

校園玩蛇板運動出意外 小女兒哭紅雙眼

2019-03-16 18:59

糖廠媽百里行腳 信徒組隊沿路清掃鞭炮、垃圾

2019-03-16 17:07

彰化立委補選投票意外 83歲老翁領完票暈倒送醫不治

2019-03-16 17:00

新北澳底漁港岸邊獨木舟翻船 一對兄弟游上岸

2019-03-16 16:20

男子一聲不響離家 與妻子再見面已天人永隔

2019-03-16 16:06

影╱千萬藍寶堅尼北宜公路自撞 車主是知名藥局通路商

2019-03-16 15:37

腰疾復發苦站路旁 玉里警載老婦平安返家

2019-03-16 15:27

老翁騎機車拖狗皮開肉綻 引發眾怒宜蘭重罰

2019-03-16 15:27

體重破百毒蟲狂奔超喘 警捏冷汗「安捏母湯」

2019-03-16 15:27

驚險！水泥車撞仁武烤鴨畫面曝光 「我命撿回來的」

2019-03-16 15:26

濫用海洛因女多重藥物中毒死 毒友遺棄死者母求償

2019-03-16 15:02

視障阿伯賣彩券遭熟客竊取 警主動偵辦揪出渣男送辦

2019-03-16 14:24

影╱「不要！」遭騷擾女司機報案 坦言曝光「很困擾」

2019-03-16 14:22

付帳「AA制」起糾紛 2男互毆成傷

2019-03-16 13:56

怪男伸手拍打雨傘 嚇得她po網提醒新莊人

2019-03-16 13:56

高雄知名仁武烤鴨遭水泥預拌車撞入 4人受傷送醫

2019-03-16 13:24

退警盧再添遞陳情書 十多名退警對車隊喊：蔡英文下台

2019-03-16 12:39

17歲男與家人口角爭執 從8樓住處墜樓身亡

2019-03-16 12:31

痛啊！千萬藍寶堅尼北宜公路撞護欄 「小牛」牛頭毀了

2019-03-16 12:03

夾娃娃機店藍芽喇叭遭竊 恆春警鎖定「磁吸大盜」

2019-03-16 12:03

瘦子裝成「大肚男」 盜領精障男113萬元

2019-03-16 11:35

影╱高雄郵局年輕搶匪沉迷賭博 摩鐵揪妹開毒趴被抓

2019-03-16 11:33

影╱專業警聯繫師傅修車 熟齡女秒變粉絲要簽名

2019-03-16 11:29

高雄砸車事故頻傳 暗夜2車追逐撞樹砸車

2019-03-16 10:24

掉落安全帽致騎士重摔 男子回頭竟撿了就跑

2019-03-16 09:53

「足甘心！」7旬老婦超商徘徊 台南暖警載送返家

2019-03-16 09:10

台中工地灌漿倒塌 4人脫險

2019-03-16 00:58

澎漁船走私菸絲 最高罰600萬

2019-03-16 00:58

網路盜圖賣冒牌貨 立委要公平會正視

2019-03-16 00:33

山寨品低價戰 貪便宜易上當

2019-03-16 00:27

花蓮南濱海域驚見女浮屍 警通知家屬指認中

2019-03-15 21:31

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

陳科名收賄案 關鍵內帳恐爆新北議會集體貪汙

2019-03-16 09:01

高雄知名仁武烤鴨遭水泥預拌車撞入 4人受傷送醫

2019-03-16 13:24

喜宴都訂了、新郎突失蹤 她發現了大秘密

2019-03-16 15:31

傻眼！495元買IKEA板凳 打開帳單驚覺運費5千元

2019-03-16 10:50

蓋鳥籠鋪石階梯 媒體人李濤被鄰居控占用土地

2019-03-16 09:57

驚險！水泥車撞仁武烤鴨畫面曝光 「我命撿回來的」

2019-03-16 15:26

高市鳳山人口居冠 警針對易肇事12路段取締交通違規

2019-03-16 09:04

痛啊！千萬藍寶堅尼北宜公路撞護欄 「小牛」牛頭毀了

2019-03-16 12:03

北市萬華2男械鬥 1人腹部受刀傷當場死亡

2019-03-16 14:07

藍寶堅尼車頭撞爛 千萬車殘值剩600萬恐報廢

2019-03-16 13:27

沈智慧推修法 強制汽機車配反光背心

2019-03-16 12:40

影╱千萬藍寶堅尼北宜公路自撞 車主是知名藥局通路商

2019-03-16 15:37

襪子故鄉不平靜 街坊盛傳知名民代住處和車子被開槍

2019-03-16 14:06

影╱漁船吃水深 海巡一查滿暗艙私菸

2019-03-16 12:18

台中清水驚傳民宅火警 1人疑逃生不及命喪火場

2019-03-16 21:43

退警盧再添遞陳情書 十多名退警對車隊喊：蔡英文下台

2019-03-16 12:39

日籍一家子來台自由行 迷糊老爸把全家護照現金搞丟了

2019-03-16 20:04

和友人妻「逗陣」街坊全知道 憨夫最後才知

2019-03-16 14:34

新竹男超商偷酒躲廁所喝 以為藏馬桶水箱很隱密

2019-03-16 16:08

影╱還清借款仍被罵「垃圾」 男子開槍洩憤被捕

2019-03-16 14:06

老翁騎機車拖狗皮開肉綻 引發眾怒宜蘭重罰

2019-03-16 15:27

2千萬元大陸私菸藏密艙封死闖關 海巡逮11人

2019-03-16 11:31

轎車繩拖貓遭網撻伐 車主喊冤：疑被人惡作劇

2019-03-16 11:39

掉落安全帽致騎士重摔 男子回頭竟撿了就跑

2019-03-16 09:53

員警躲著測超速 「舉發程序有瑕疵」法官撤單

2019-03-16 16:41

男子搬椅子霸坐超商ATM前 網笑：坐麻仔台？

2019-03-16 12:23

男子一聲不響離家 與妻子再見面已天人永隔

2019-03-16 16:06

「足甘心！」7旬老婦超商徘徊 台南暖警載送返家

2019-03-16 09:10

影╱中山區酒店開毒趴 警方一舉破獲抓25人

2019-03-16 14:45

代理老師不滿解聘 網留言「搶我工作殺你全家」判緩刑

2019-03-16 20:11

17歲男與家人口角爭執 從8樓住處墜樓身亡

2019-03-16 12:31

男兒身胸部卻突出警也狐疑 原來暗藏19包毒品

2019-03-16 16:51

校園玩蛇板運動出意外 小女兒哭紅雙眼

2019-03-16 18:59

影╱「不要！」遭騷擾女司機報案 坦言曝光「很困擾」

2019-03-16 14:22

賭場隱藏市場附近 警方雇小貨車架梯查緝

2019-03-16 16:10

影╱專業警聯繫師傅修車 熟齡女秒變粉絲要簽名

2019-03-16 11:29

桃園警察局長帶隊臨檢酒店 宣導共同約制酒

2019-03-16 12:31

酒駕零容忍 立委提案修法強制坐牢

2019-03-16 11:06

通緝犯遇警攔查 誆稱國小沒畢業不懂英文

2019-03-16 16:41

糖廠媽百里行腳 信徒組隊沿路清掃鞭炮、垃圾

2019-03-16 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top