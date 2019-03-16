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台中清水驚傳民宅火警 1人疑逃生不及命喪火場

2019-03-16 21:43聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市清水區今晚發生住宅火警，消防人員獲報趕到場後，在2樓房間發現1名年約70歲的蔡男，已明顯死亡，屋內另一名蔡女則遭濃煙嗆醒，隨即裹棉被逃生，送沙鹿光田醫院急救，起火原因仍有待調查釐清。

今晚7時許，台中市清水區鎮南街1處民宅冒出火光，台中市消防局清水分隊獲報後趕到場，立即佈水線搶救，避免火勢波及鄰宅，消防人員在2樓房間發現蔡男，現場已明顯死亡；當時在房間休息的蔡女遭濃煙嗆醒，隨即裹棉被逃生，送醫時意識清醒，全身25至30%二度灼傷，目前正在治療。

台中市清水區今晚發生住宅火警，造成1死1傷。記者余采瀅／翻攝
台中市清水區今晚發生住宅火警，造成1死1傷。記者余采瀅／翻攝
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台中市清水區今晚發生住宅火警，造成1死1傷。記者余采瀅／翻攝
台中市清水區今晚發生住宅火警，造成1死1傷。記者余采瀅／翻攝
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