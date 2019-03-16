驚險！水泥車撞仁武烤鴨畫面曝光 「我命撿回來的」

2019-03-16 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「這條命真的是撿回來的！」高雄仁武烤鴨店遭無妄之災，一輛預拌混凝土車疑似煞車失靈，先衝撞路旁速食店停車場，車子並未打住，接著又往前衝撞烤鴨店停車場一輛白色休旅車，休旅車往前衝入烤鴨店，張姓女駕駛驚魂未定，回想起車禍過程心有餘悸。警方說，此起車禍共有4人受傷、3人送醫，傷患無生命危險，事故原因還要進一步調查。

今天中午12時27分，一輛預拌混凝土車行駛鳳仁路，行經仁武烤鴨店旁的麥當勞，突然失控衝撞速食店廣場上的7部機車、一輛轎車，接著又往前衝撞仁武烤鴨店停車場，停車場上一輛白色休旅車車尾受撞擊，連帶撞入烤鴨店工作區，霎時尖叫聲四起。

警方指出，此起車禍共造成4人受傷，包含休旅車張姓女駕駛、休旅車游姓女乘客（28歲）、預拌混泥土車葉姓司機（男性、68歲），以及當時一名在店內用餐蕭姓少女（15歲）。

張姓休旅車女司機說，搭載3名乘客南下高雄遊玩，眾人久聞仁武烤鴨名氣，搭載其中一人到仁武買烤鴨，準備今天北返，車子剛停放好，混凝土車就從後方撞上來，自己真的是命大，農曆年剛花80多萬元買新車，這下損失慘重。