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「足甘心！」7旬老婦超商徘徊 台南暖警載送返家

2019-03-16 09:10聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市76歲老婦人外出散步走失，忘記回家的路，在南區金華路一家超商徘徊，市警六分局鹽埕派出所警員獲報，查出老婦人身分及住處，熱心載送她回家。家屬今天由衷感謝員警熱心協助老人家找到回家的路。

鹽埕派出所警員吳育誠、林毅瑋，3月14日執行巡邏勤務，接獲通報在金華路一段超商內有老婦迷路，馬上上前往現場，發現76歲老婦，在超商徘徊，立即上前關懷。

老婦人不記得個人資料，吳運用行動小電腦中「人臉辨識功能」查詢，得知老婦的戶籍住址，平安護送返家，讓老婦免於流落街頭而發生危險，民眾對於警方熱心載送返家，積極處事之態度，表示肯定，更對員警之耐心與愛心，深表感激。

家屬表示，母親患有老人失智症狀，平日均由他照料生活起居，當天上午母親外出散步，卻迷失方向，以致找不到回家路，又因年邁體力不支，所以蹲坐在超商內不知所措，還好員警積極協助，安全護送返家。

警方呼籲家中有失智長者，應多加關心，盡量能讓老人家隨身攜帶身分證件或在隨身衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，也可向台南市政府社會局申請長者預防走失手鍊，或是到警分局捺印指紋建檔，長者不慎走失時，可由發現員警或民眾及時通知家屬陪同帶回，使年長迷途失智者免於危難。

台南市76歲失智老婦人迷路在超商徘徊，員警熱心協助載她回家。記者黃宣翰／翻攝
台南市76歲失智老婦人迷路在超商徘徊，員警熱心協助載她回家。記者黃宣翰／翻攝
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超商失智症人臉辨識
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