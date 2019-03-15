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花蓮南濱海域驚見女浮屍 警通知家屬指認中

2019-03-15 21:31聯合報 記者余衡╱即時報導

花蓮縣南濱公園附近海域，今天下午近5點時經民眾報案疑似有人落水，海巡人員獲報前往，拉起1名在海面載浮載沉的婦人，同時轉報消防局派員前往。

等候救護車到場時，海巡人員不斷替婦人進行CPR，無奈並未恢復呼吸心跳，經初步調查身份疑為年近40的張姓中年婦人，目前已送往醫院並通知家屬前來指認。

海巡人員替婦人進行CPR。圖／記者余衡翻攝
海巡人員替婦人進行CPR。圖／記者余衡翻攝
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