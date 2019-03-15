關鍵90秒 員警CPR救回男子一條命

2019-03-15 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「振作、振作…」台南市警二分局南門派出所巡佐李曜丞、警員陳榮成昨天陪同54歲陳姓男子返家，查察皮包遺失案，爬樓梯至6樓住家前時，男子突然感覺到心臟不適，用手攙扶手扶梯喘息後，隨即倒臥在地，口吐白沫陷入昏迷，且無呼吸心跳，李曜丞先呼叫救護車，陳榮成當機立斷施予CPR，經90秒不間斷的按壓，驚險的把人從鬼門關救了回來，送醫診治。

「救護車趕快一點，現場已在做CPR了」 李曜丞經無線電呼叫救護車前來的同時，陳榮成口中數著「 1、2、3…」，雙手按壓男子的心臟部位，李、陳不斷的喚醒對方「振作、振作…」 ，兩人在搶救的黃金時間，分分秒秒都在跟時間賽跑，總算讓一度失去生命跡象的男子恢復心跳。

南門派出所接獲當事人到所報案，稱皮包在住家遺失，希望員警前往中西區南門路住家查看，兩警陪同他爬樓梯至6樓住家前時，男子突然感覺到心臟不適，用手攙扶手扶梯喘息後，隨即倒臥在地，口吐白沫陷入昏迷，且無呼吸心跳，陳見狀立刻實施CPR急救，過了90秒後，總算將男子從鬼門關前拉回來。

家人再三致謝，指男子曾因心肌梗塞接受過心臟冠狀動脈繞道手術，當天復因心肌梗塞突發，幸虧員警當機立斷，先是呼叫救護車，接著另名員警立刻熱心的施作CPR心肺復甦術，才能撿回一條命。當男子恢復心跳，等待救護車的過程中，員警不斷安撫其情緒，慢慢幫助他深呼吸調適，直到救護車抵現場，送醫診治。