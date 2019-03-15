公關室主任新人選 高市警局：正常異動

2019-03-15 18:53 中央社 高雄15日電



高雄市政府警察局今天發布一波「二線四星」、「三線一星」警官人事調整案。其中受矚目的原代理公關室主任的旗山警分局副分局長黃能清未能真除，由督察室督察邵明仁接任。

這波人事案發布後，引起高雄市警界熱烈討論，有官警認為是行政院長蘇貞昌日前提及夜店再發生毆鬥，地方警察首長就要下台。由於高雄市近日街頭暴力頻傳，負責公關與媒體關係的市警局「化妝師」黃能清遭「棄卒保帥」。

對於這些為他打抱不平說法，黃能清低調說，「正常的職務調動啦」，代理公關室主任期間結交不少朋友，尤其是很多媒體朋友。他表示，目前仍借調支援公關室或其他職務調整，人事尊重長官決定。

高雄市政府警察局表示，高階警官警職調整是基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品操學能、職務歷練、工作績效、專業能力及適才適所等職務升遷原則辦理。報奉高雄市政府及內政部警政署核定，是正常職務調整異動。

黃能清是警政署長陳家欽在高雄市警察局長任內，以「二線四星」旗山警分局副分局長，代理「三線一星」公關室主任。主要是借重他身段柔軟且待人謙和的公關長才，經營與市議會和媒體的關係，一年多來任代理公關室主任，外界都盼他能真除。

有官警表示，黃能清為市警局打拚形象，媒體也經常接獲他「盼負面新聞下筆能淡化一點」的電話，近來雖然高雄市警方執行擴大臨檢勤務，街頭暴力事件頻傳和被報導，究責全由負責公關的黃能清扛下是「非戰之罪」。

因名字「能清」（台語蛋清）被取外號，有時部屬開玩笑也直呼外號，「蛋清」長、「蛋清」短，但隨和的黃能清也不以為忤，經常發現部屬因公繁忙來不及用餐，口袋一掏錢就要部屬先去買便當用餐。

高雄市警局這波警職異動，還包括鹽埕警分局督察組長何東隆調婦幼警察隊長、犯罪預防科專員周麗郎調任督察室督察、秘書室秘書郭永發調犯罪預防科秘書。