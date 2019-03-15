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台中工地灌漿工程塌陷 疑5、6名工人受困搶救中

2019-03-15 16:06聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市西屯區市政南一路一處工地傳出工安意外，現場灌漿工程塌陷，疑有5、6名工人受...
台中市西屯區市政南一路一處工地傳出工安意外，現場灌漿工程塌陷，疑有5、6名工人受困。 圖／擷自Google Maps
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台中市西屯區市政南一路一處工地傳出工安意外！台中市消防局今天下午3點46分接獲報案，指出現場工地灌漿工程塌陷，疑有5、6名工人受困，現已派遣黎明、西屯、南屯消防分隊前往救援中。

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