台中工地灌漿工程塌陷 疑5、6名工人受困搶救中

2019-03-15 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市西屯區市政南一路一處工地傳出工安意外，現場灌漿工程塌陷，疑有5、6名工人受困。 圖／擷自Google Maps 分享 facebook

台中市西屯區市政南一路一處工地傳出工安意外！台中市消防局今天下午3點46分接獲報案，指出現場工地灌漿工程塌陷，疑有5、6名工人受困，現已派遣黎明、西屯、南屯消防分隊前往救援中。