公園地燈漏電險害女童喪命 法院判新北市府賠千萬

2019-03-15 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名9歲萬姓女童，5年前和父母到新店陽光運動公園遊玩時，遭裸露的地燈電線電擊，當場休克失去呼吸心跳，雖送醫搶救後保住性命，但因為腦部缺氧時間過久，導致身心多重障礙後遺症；父母不堪女兒受苦，興訟向新北市政府求償。案經新北地方法院審理，女童今獲判707萬餘元賠償金，父母也各獲150萬元精神撫慰。

判決指出，萬姓女童因為腦部缺氧，康復後仍有四肢活動及平衡障礙、認知功能障礙、輕度智能障礙和全面發展遲緩等嚴重後遺症。事發隔天，萬父前往公園調查，發現問題燈具的防水設計不良，有裂縫造成滲水瑕疵，且燈具電源線的外部絕緣塑膠皮破裂，電源線外漏有漏電危險，認為是管理公園的新北市政府高灘地管理工程處有疏失。

女童父母指出，新北市政府曾委請第三方公正機關鑑定燈具，鑑定報告載明「配電盤未依規定接地」、「漏電斷路器不符規定」、「燈具防水性不佳，濕氣嚴重」等缺失，指出「用電安全性有待補強」問題，顯見市府對於燈具的設置和管理有明顯疏失，但市府卻指鑑定報告與事實不符。

女童父母以女童醫療、復健和勞動力損失等費用向新北市政府求償1031萬餘元，另主張自己得強忍悲痛肩負工作和照護女兒，各別請求150萬元賠償金。

新北市政府表示，公園水電設施均有委託廠商維護修繕，公園內燈桿也貼有「電氣設備請勿接觸以防觸電」警語，且該燈具在事發當天並沒有因設置或管理欠缺而導致漏電情形，如果真的有發生，原因可能是女童使用地燈方式不當造成。

新北市政府對於女童醫藥和復健等費用不爭執，但質疑女童事後去參加舞蹈班、鋼琴課的必要性，並指女童父母未具體說明和女兒的親情倫理等親密關係，認為其請求的精神撫慰金依法無據。

法院調查，問題地燈確實有漏電情形，而女童在事發前並無慢性疾病，也無家族病史，認定女童是因為意外電擊導致心肺功能停止，進而衍生腦缺氧等損傷。其父母在辯論時數度哽咽，言語中流露初為人父母無盡的擔心與不捨，考量其必須陪伴女童長大，肩負耐心反覆訓練女童父健的重責，最後認定其求償有據。