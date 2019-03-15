開名車了不起？ 瑪莎拉蒂違停長庚急診室20分鐘

2019-03-15 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



開名車就了不起？根據蘋果日報報導，一輛瑪莎拉蒂跑車今天中午停在林口長庚醫院急診室前通道上，嚴重影響救護車通行，醫院警衛發現後在跑車上張貼告示「請勿停車」，呼籲駕駛人應有公德心，尊重醫療。

民眾向蘋果日報爆料，指這輛瑪莎拉蒂跑車大剌剌停在林口長庚醫院急診室通道上，當時有救護車經過，確已影響救護，醫院警衛發現趕緊在車上貼滿告示「請勿停車」、「此區為24小時急救專用區，請勿違規停車」紙條，結果這輛跑車違停約20分鐘後離去。