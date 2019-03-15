白沙屯拱天宮遭竊 男釣魚手法偷香油錢被逮

2019-03-15 14:48 中央社 苗栗縣15日電



嘉義縣42歲許姓男子到苗栗通霄知名的白沙屯拱天宮參拜，竟趁四下無人，透過釣魚方式竊取媽祖廟內的香油錢，得手新台幣500元，被廟內志工發現報警，當場人贓俱獲。

苗栗縣通霄警分局今天指出，14日晚間9時許接獲民眾通報，通霄鎮白東里拱天宮2樓神殿內，有竊嫌偷取香油錢，於是立即派員前往，順利逮捕有竊盜前科的許男，並起獲5張100元面額贓款。

警方調查，許嫌14日下午3時許，由嘉義縣搭乘火車至苗栗縣通霄鎮，前往白沙屯拱天宮參拜，但廟內志工發現他拜完後，仍在2樓神殿內徘徊、行跡可疑，暗中觀察果然發現他趁著四下無人之際，下手行竊。

白沙派出所所長張坤泉表示，許嫌先以細繩綑綁小黏板後，再用釣魚方式，把黏板慢慢放進許願箱內，竊取香油錢，原以為神不知、鬼不覺，殊不知廟方人員透過監視器畫面已掌握他行竊過程，並通報警方前往逮人，全案依竊盜現行犯移送苗栗地檢署偵辦。

白沙屯拱天宮媽祖在全國擁有百萬信徒，即將於4月8日前往北港朝天宮徒步進香，許嫌疑似看中廟方正在籌備各項事宜，才會選定拱天宮下手行竊，不過信徒指出，白沙媽神威顯赫，難怪竊嫌才剛下手就被逮。

警方指出，各個宮廟於進香、遶境期間，總是吸引大量人潮湧入，竊嫌也蠢蠢欲動，提醒民眾虔誠參拜神明時，應注意身邊財物，如看到可疑人物，立刻撥打電話報警，以確保自身和他人的生命財產安全。