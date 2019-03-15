百齡橋女浮屍 手部疑舊傷檢警解剖釐清死因

2019-03-15 14:49 中央社 台北15日電



淡江大學女學生陳屍百齡橋溝渠命案，檢警相驗遺體後，發現死者手部有電擊燒灼痕跡，但死者IG透露，手部傷痕是先前使用3C產品灼傷。檢警表示，死因仍待今天解剖釐清。

檢警指出，至於躺臥案發地旁的袁姓少年仍留院觀察，需等醫生評估後才可進行詢問筆錄，不排除今天會派員前往醫院了解袁男狀況。

台北市警方13日上午近6時許獲報，百齡橋下靠近抽水站旁有一名男子路倒。員警到場發現，袁姓少年酒醉倒臥地上，現場留有菸蒂和啤酒罐，袁男母親獲報到場協助後，警方先行離開現場。

警方當天上午9時許，再度接獲袁母報案，稱她在場陪伴酒醉兒子時，發現旁邊蓄水池有一具浮屍。警消趕往現場查看，經查死者為就讀淡江大學的25歲魏姓女子。

士林地檢署檢察官14日相驗遺體，初判魏女是生前落水，並發現手部疑有電擊燒灼痕。

檢警相驗魏女遺體發現，口鼻有泥沙、無明顯外傷，初判為生前落水，且魏女左手食指到無名指的第一指節處有疑似電擊燒灼痕，但死者Instagram（IG）透露，傷口疑為舊傷。檢警重回現場勘驗時，除了解魏女可能落水處，及附近是否有可能使人誤觸電擊之處。

檢察官決定今天下午解剖並採集檢體查明死因。

至於意識不清躺臥魏女陳屍地點附近的袁姓少年，檢警已抽取血液，了解是否受毒物、藥物影響。

檢警表示，袁姓少年昨晚較清醒後，目前已先協助轉院，但因意識仍不太清楚，對相關詢問無法明確回應，須等院方判斷是否可進行詢問筆錄，不排除今天再度派員前往醫院了解袁男狀況。