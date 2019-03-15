肉圓沒加辣家暴案今調解 肉圓父：靜待司法結果

2019-03-15 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市蘆洲一名林姓男子，今年一月酒後因肉圓沒加辣，情緒失控對妻小施暴，引發各界撻伐，事後不但被保護令禁止靠近妻小，也被檢察官起訴家暴。他今天出庭調解，面對媒體詢問，他表示「一切靜待司法結果」。