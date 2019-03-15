監獄與大學合作 激盪工藝創作火花

2019-03-15 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林科技大學今天與雲林監獄簽署合作備忘錄，未來將由雲科大設計學院提供師資，透過文化創意課程，將嶄新的視野與思維帶入高牆，鏈結在地資源，提升彼此藝文創作層次。

雲林監獄今天在備忘錄簽署會場展現學員精湛作品，雲林科技大學校長楊能舒表示，監所長期在技能訓練、藝文活動投入許多心力，作品中能看出平時紮實的訓練成果，未來透過雲科大設計學院的投入，鏈結學界創新思維，融入文創元素，勢必可以激盪出燦爛火花。

雲林監獄典獄長林憲銘對雙方合作充滿期待，他表示，矯正機關致力於傳統工藝保存多年，成效斐然，該監的交趾陶工藝即是一例，他一直思考如何突破舊有框架，為此特地拜訪雲林科大設計學院院長黃世輝，希望該校能為雲監既有的工藝、才藝技術提供新的發想與建議，並且透過文創課程讓雲監傳統工藝可蛻變出不同風貌，感謝雲科大不吝提供資源，才能促成雙方合作。

黃世輝表示，未來雲科大將在雲林監獄開設一系列的文創課程，短期將以主題式的工作坊開始，與原技訓、才藝課程的工藝家、教師結合，提升創意質量，並且要讓過程中設計出的新商品，都能有小量量產的「類產線」為目標。