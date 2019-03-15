上月才有命案 隔壁私娼寮兩對男女尋歡被抓

2019-03-15 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市北區東豐路私娼寮上月11日才發生負責人遭男友掐死命案，連棟鐵皮屋旁私娼寮，照樣點燈營業，台南市警五分局日前才掃蕩毗鄰命案旁私娼寮，昨天深夜再度掃蕩同棟鐵皮屋另家私娼寮，當場查獲兩對從事性交易男女且帶回陳姓負責人，依妨害風化罪嫌移送及社秩法裁罰，警方強調，會持續取締色情不懈怠。

警方指出，北區東豐路一處連棟民宅為鐵皮透天厝，長久來以民宅掩護私下從事性交易，而該處前小公園常有遊民出入逗留，易成治安死角，加上鐵皮屋內隔成多間小房間，空間狹小逃生困難，若發生火警恐傷亡甚鉅。

警方繼11日查獲6男15女後，昨天深夜再次持搜索票前往該處另間民宅查緝，現場查獲兩對男女在房間內從事性交易，每次收費800元，4人均坦承不諱，警方將男客及小姐依違反社會秩序維護法裁罰。另75歲的陳姓負責人涉抽頭營利，現場查扣抽頭營利金600元，警方依妨害風化罪嫌送辦。

據調查，私娼寮如遇臨檢，業者都會關上鐵門，一旦入內各小房間則有第二道鐵門規避查緝，再加上小姐上班時間自由，營業時間不定，取締不易。警方昨晚持搜索票，入內查緝，當場帶回3男2女依法送辦。