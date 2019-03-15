空軍台東志航基地傳士兵上吊輕生

2019-03-15 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



空軍台東志航基地雷達站1名陳姓志願役士兵，今天早上被人發現在寢室上吊自殺，軍方已報請檢警相驗，死因待檢方相驗釐清。軍方表示，陳員是在106年入伍，早上被其他士兵發現在寢室上吊，但已經沒有呼吸心跳，隨即通報長官；至於陳員是否因財務或感情家庭因素造成，相關調查單位已介入，不便說明，後續由空軍司令部統一對外發言。

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