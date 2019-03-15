2個月7老人過馬路被撞死 基隆2周開48罰單罰不禮讓

2019-03-15 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市警局交通隊統計1到2月交通事故死亡人數11人，肇事主因以車輛未禮讓行人或行人違規比率最高，其中行人交通事故死亡多達7人，且年齡均為65歲以上老人。警方施鐵腕告發車未禮讓行人，2周告發48件。

交通隊副隊長吳誌權表示，基隆氣候經常下雨，能見度不佳，加上駕駛人時有超速、未禮讓行人或遇有行人違規穿越馬路等情形，常造成駕駛人反應不及致發生交通事故，降低高齡者及行人事故發生，維護交通安全已是刻不容緩的重要議題。

他說，有鑒於此，為維護用路人安全，基隆市警察局除利用各種管道加強交通安全宣導外，並提高執法強度及密度，警方也在基隆市肇事傷亡率較高的信一路及市中心行人較多路段，針對「車輛未禮讓行人」、「行人違規」及「超速」等強力取締。

交通隊統計3月1至14日，2周內共開出「車輛未禮讓行人」48件，信一路段「超速」274件，另勸導高齡者行走行人穿越道37件，呼籲用路人行車守法，行人也要依規定過馬路，讓基隆市有更優質、安全的用路環境。