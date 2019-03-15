天雨寒夜撐傘呆坐安全島 迷途男子竟稱「無聊」

2019-03-15 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



一名男子今天凌晨3時，冒著寒風細雨，撐傘呆坐車水馬龍的道路安全島上。警方擔心他安危趕往處理，協助疑迷途的男子平安返家。圖／中壢警分局提供 分享 facebook

桃園市中壢警分局興國派出所警員，今天凌晨3時接獲民眾報案，有一名男子撐著雨傘，呆坐馬路中央分隔島上，當時氣溫寒冷加上陰雨不斷，男子衣服被雨淋濕受潮。警方立即前往現場救助，經查明身分住處後，協助迷途的61歲崔姓男子返家。

中壢警分局興國派出所警員許朝榮、王靖雲，凌晨3時許接獲民眾來電報案，環西路二段110號附近，有1名老先生撐傘坐在馬路中央分隔島上很危險；員警抵達上前關心，詢問為何會撐傘坐在安全島上，對方竟淡淡的回答「無聊」，才冒著寒風細雨待在安全島上休息。

還好這名男子有傘具，否則深夜15度低溫且下著細雨，淋雨可能失溫受凍。這名男子向警方表示，自己是搭車過來，家沒多遠就在前方，休息一陣子體力恢復了後，打算要走路返家。

在警方進一步詢問之下，崔姓男子表示自己家住新屋，提供址卻在平鎮，兩地距離呆坐現場有6公里遠，步行時間要1小時以上才能夠抵達，經查戶籍地址在平鎮，與崔男說的2個地址都不同。

警方研判崔男，可能因天冷受凍，加上體力不支才說詞混亂，當下立即判斷，不宜讓他持續於大雨中消耗體力，先將他帶返所休憩，並連繫其家人領回。