電纜線冒煙起火台鐵基隆站大誤點 台鐵：疑外力因素

2019-03-15 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆站大誤點因電纜線半夜冒煙起火，目前全力搶修中，台鐵指外力因素可疑，調查中。記者游明煌／攝影 分享 facebook

台鐵基隆站出口處的電纜線槽今天凌晨發生火警，台鐵工班人員緊急翻開覆蓋在上面的水泥蓋滅火，號誌及通訊低壓電纜線多處被燒焦破皮，警方到場採證，台鐵人員指出，初判是「外力」因素，起火原因可疑，但沒有人為剪電線的痕跡，但懷疑有外來火源，因是低壓電線走火不太可能，起火原因由警方調查釐清。

基隆站受到電纜線故障影響，火車號誌全改為手動，基隆站進出列車全部誤點十多分到半小時以上，乘客怨聲載道。

台鐵指出，今天凌晨2點40分，基隆=七堵間中途號誌故障，基隆=七堵間上下行列車每列次約晚15至30分，往宜蘭、花蓮及南下高雄列車不影響，現場電務單位搶修中，預估今天中午12時號誌可恢復正常，目前全力搶修中。

台鐵工務段人員指出，初判是「外力」因素，起火原因可疑，但沒有人為剪電線的痕跡，但懷疑有外來火源，因是低壓電線走火不太可能，起火原因由警方調查釐清，不排除有人為因素。現場為在基隆站出口處附近，雖有圍牆，但民眾要爬入不困難，現場電纜線都有水泥溝槽，有水泥塊覆蓋，是否有被破壞或翻起，已採證了解。

基隆站長黃學甲表示，受到號誌影響，基隆站進出站列車全部受到影響，目前全部改為手動號誌，列車都有延誤，有貼告示及廣播告知乘客。