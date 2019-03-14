花蓮壽豐陸客團遊覽車撞路樹 10人輕傷送醫

2019-03-14 21:39 中央社 花蓮縣14日電



一輛搭載中國大陸觀光客的遊覽車今天晚間在花蓮縣壽豐鄉大學路撞上路樹，10人輕傷送醫；警方初步調查，遊覽車疑為閃避車輛撞路樹。

陸客團下午前往台東縣水往上流景點後前往花蓮，在大學路上疑閃避車輛撞路樹，10人受傷，送門諾和慈濟醫院。