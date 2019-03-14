親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁絕酒駕待何時
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

誠品30年：股市高點的年代 卻開注定賠錢的書店

登山隊爬八通關1死1傷 南投、花蓮同步派員搜救

陸客團遊覽車為閃前車 花蓮自撞10傷者送醫

2019-03-14 20:10聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮縣壽豐鄉大學路今天傍晚7時許，發生遊覽車為閃避前車、自撞路樹事故，消防局獲報出動3救護車救援，共將10傷者分別送至花蓮慈濟醫院、門諾醫院及衛福部花蓮醫院。據了解，遊覽車上載著大陸四川、成都省觀光遊客，這場車禍僅造成輕傷，無人死亡，警方正釐清詳細車禍原因。

花蓮縣壽豐鄉大學路今天傍晚7時許，發生遊覽車為閃避前車、自撞路樹事故。圖／消防提...
花蓮縣壽豐鄉大學路今天傍晚7時許，發生遊覽車為閃避前車、自撞路樹事故。圖／消防提供
分享
花蓮縣壽豐鄉大學路今天傍晚7時許，發生遊覽車為閃避前車、自撞路樹事故。圖／消防提...
花蓮縣壽豐鄉大學路今天傍晚7時許，發生遊覽車為閃避前車、自撞路樹事故。圖／消防提供
分享
花蓮縣壽豐鄉大學路今天傍晚7時許，發生遊覽車為閃避前車、自撞路樹事故。圖／消防提...
花蓮縣壽豐鄉大學路今天傍晚7時許，發生遊覽車為閃避前車、自撞路樹事故。圖／消防提供
分享
花蓮縣壽豐鄉大學路今天傍晚7時許，發生遊覽車為閃避前車、自撞路樹事故。圖／消防提...
花蓮縣壽豐鄉大學路今天傍晚7時許，發生遊覽車為閃避前車、自撞路樹事故。圖／消防提供
分享
花蓮縣壽豐鄉大學路今天傍晚7時許，發生遊覽車為閃避前車、自撞路樹事故。圖／消防提...
花蓮縣壽豐鄉大學路今天傍晚7時許，發生遊覽車為閃避前車、自撞路樹事故。圖／消防提供
分享

車禍救護車衛福部
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

澎湖中輟生闖校園圍毆男學生 還率眾到手術室嗆家屬

2019-03-14 20:20

登山隊爬八通關1死1傷 南投、花蓮同步派員搜救

2019-03-14 20:11

影／男子酒後暴衝 土城警及時出手阻跳樓輕生

2019-03-14 19:51

是喝酒壯膽還是酒後失控？ 偷車賊被警掏槍壓制

2019-03-14 18:24

通緝男專挑店家愛心箱行竊 辯：沒錢買止痛藥

2019-03-14 18:06

苗62線亂石墜落砸中車 1名婦人輕微受傷送醫

2019-03-14 17:59

3歲男童走失哭哭 女警靠一張紙筆問出關鍵字

2019-03-14 16:59

轎車破胎警伸援手 父女找到熱心警察親致謝

2019-03-14 16:55

南化水庫防淤隧道工程火燒工程車 一工人死亡

2019-03-14 16:46

高雄市舊七賢國中校舍、路樹倒塌 6車被壓在樹下

2019-03-14 16:11

身背3通緝 男子遇警臨檢冒用弟弟資料仍被識破

2019-03-14 16:07

蘇澳氣爆家毀3人亡 屋主心碎還得面臨鄰損14屋賠償

2019-03-14 15:15

貼心！女童搭機捷迷路 竟是要送阿嬤生日卡驚喜

2019-03-14 15:00

基隆舊公寓外牆水泥塊砸落 「落石」危險民眾說嚇人

2019-03-14 14:33

雙側臀部二度灼傷 母疑月子中心虐嬰

2019-03-14 14:31

超幸運！他雙腿被拖板車輾壓 竟然只有皮肉傷

2019-03-14 14:08

「呱吉」邱威傑公司名義遭冒用 「網紅」淪為詐騙集團的幫凶？

2019-03-14 13:53

醉男站海邊憶亡母獨落淚 警關心勸回家

2019-03-14 13:22

妻離家4天男子向大甲媽求助 上網尋妻後結局超戲劇

2019-03-14 12:24

獨身婦倒臥河床死亡 家屬：她常悶悶不樂出門遊蕩

2019-03-14 12:24

影╱她夜撞死貓崩潰蹲地痛哭 警載送返家她寫信謝警

2019-03-14 12:23

重機車隊夜行三芝101市道 領頭車撞山壁騎士殞命

2019-03-14 12:20

醉不上道 新店警結合店家宣導酒後代駕

2019-03-14 12:05

2538萬藍寶堅尼只賣1100萬 要買20日到中檢喊價

2019-03-14 11:43

桃園驚傳月子中心虐嬰 女嬰屁股嚴重燙傷急救

2019-03-14 10:56

影╱剛出生就被棄養 「警犬小黃」掛牌民眾讚好萌

2019-03-14 10:24

熟女二度就業上網找頭路 竟淪詐騙車手

2019-03-14 09:54

瓦斯熱水器裝廚房 老翁洗澡一氧化碳中毒昏倒

2019-03-14 09:32

因智慧善良獲贈3億美元？男險遭「印度富豪」詐4萬

2019-03-14 09:24

淡水新市鎮清晨巨響嚇壞民眾 網友：頭皮發麻了1分多鐘

2019-03-14 09:00

有「嘉明的味道」還不夠 告通姦無精液斑法官判無罪

2019-03-14 08:10

樹林區汽車相撞致側邊全撞爛 嚇壞一旁超商民眾

2019-03-14 00:01

彰化疑祖孫三代車內燒炭自殺 2昏迷1清醒均有生命危險　

2019-03-14 00:00

被六合彩組頭吸收 大里農會爆職員洗錢8000萬

2019-03-13 23:10

車輛轉彎違規 北市年增1.7倍

2019-03-13 23:07

北市公車再傳撞死人 又是右轉惹禍

2019-03-13 22:50

釣客甩竿意外跌落漁港 幸運獲海巡救起無礙

2019-03-13 22:47

集集小火車衝出終點 初步調查：制軔失宜、剎車不當

2019-03-13 22:23

中華科大傳墜樓 傷者疑是東吳學生

2019-03-13 20:22
看更多

熱門文章

涉圖利…昔百萬年薪今月薪領3萬 明星調查官成蔬果送貨員

2019-03-14 06:58

桃園驚傳月子中心虐嬰 女嬰屁股嚴重燙傷急救

2019-03-14 10:56

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

2019-03-14 10:52

謎案…25歲女大生陳屍溝渠 16歲少年倒一旁

2019-03-13 23:30

2538萬藍寶堅尼只賣1100萬 要買20日到中檢喊價

2019-03-14 11:43

淡水新市鎮清晨巨響嚇壞民眾 網友：頭皮發麻了1分多鐘

2019-03-14 09:00

影╱持槍強盜屏東萬丹鄉雜貨店 角頭大哥落網

2019-03-14 10:46

影╱剛出生就被棄養 「警犬小黃」掛牌民眾讚好萌

2019-03-14 10:24

市議員陳科名涉行賄新北巿府官員 檢訊後聲押

2019-03-14 13:26

樹林區汽車相撞致側邊全撞爛 嚇壞一旁超商民眾

2019-03-14 00:01

警紀渙散？高雄巡佐1年2次酒駕 督察長：研議免職

2019-03-14 14:34

土城警員造假資料申請搜索票 自己先被檢調搜索

2019-03-14 15:56

桃園女嬰臀部灼傷 衛生局：月子中心初診說是尿布疹

2019-03-14 12:56

老公外遇小三產下女嬰 妻在冰箱發現哺嬰的母乳

2019-03-14 08:05

有「嘉明的味道」還不夠 告通姦無精液斑法官判無罪

2019-03-14 08:10

登山隊爬八通關1死1傷 南投、花蓮同步派員搜救

2019-03-14 20:11

新北議員陳科名涉收賄替建商關說 檢方向法院聲押五人

2019-03-14 13:06

桃園坐月子中心驚傳虐嬰 月子中心：主管在忙

2019-03-14 11:40

製毒廠4500萬現鈔來源成謎 女拒吐實遭聲押

2019-03-13 23:04

彰化疑祖孫三代車內燒炭自殺 2昏迷1清醒均有生命危險　

2019-03-14 00:00

陸生共諜案 周泓旭遭判1年2月徒刑定讞

2019-03-14 15:50

淡江女學生離奇命案 伴屍少年疑似吸毒住院觀察

2019-03-14 09:32

隨時火拚！男腰插3把上膛槍 海巡驚險逮獲

2019-03-14 12:47

貼心！女童搭機捷迷路 竟是要送阿嬤生日卡驚喜

2019-03-14 15:00

她負氣甩開男友卻被性侵 男友尋芳蹤找到人剛好報警

2019-03-14 15:23

淡江女學生離奇命案 初判遭電擊昏迷落水

2019-03-14 14:50

女兒被學長砍殺 母親批政府只顧選舉卻不關心這法案

2019-03-14 19:50

撞死清大博士生 胡家瑞持空氣槍襲警遭聲押

2019-03-14 16:24

「自由真好！」 歸仁雙屍案死囚謝志宏當場釋放

2019-03-14 18:15

基隆舊公寓外牆水泥塊砸落 「落石」危險民眾說嚇人

2019-03-14 14:33

高雄市舊七賢國中校舍、路樹倒塌 6車被壓在樹下

2019-03-14 16:11

新北議員、環保局官員遭聲押 市府：是清潔隊員

2019-03-14 13:37

淡江女學生離奇命案 伴屍少年有吸食大麻

2019-03-14 13:03

「碰！」響如地震爆炸 舊校舍拆除坍塌樹倒壓車人收驚

2019-03-14 16:47

製毒廠來不及搜索就爆炸了！員警灰燼中採證法辦7人

2019-03-14 15:20

這漁船假裝作業又跑給海巡追 原來船上滿是走私菸

2019-03-14 17:51

妻兒求情無用 父打死5歲女判刑9年10月

2019-03-13 23:32

弒親釀1死2重傷慘案 媽媽淚訴「幫不上兒子很內疚」

2019-03-14 19:30

台南虐殺女童 檢方起訴3嫌求處無期徒刑

2019-03-14 11:04

超幸運！他雙腿被拖板車輾壓 竟然只有皮肉傷

2019-03-14 14:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top