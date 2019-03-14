3歲男童走失哭哭 女警靠一張紙筆問出關鍵字

2019-03-14 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市一名3歲男童在北屯區兒童公園走失，女警洪暘鑫將眼眶泛紅的男童帶回所內，洪拿一張空白紙與一枝鉛筆，坐在男童身旁邀約一起畫畫，轉移注意力後，男童畫出飛機等構圖，洪順勢問「你叫甚麼名字？會寫嗎？」男童搖頭不會寫字，但答得出音，洪員靠著男童說出的姓名、寫出正確國字，連絡上謝姓男童父親到所內，親子重逢。

台中市警局第五分局北屯派出所本周日接獲兒童公園有迷失兒童通報，女警洪暘鑫將男童帶回所內。洪今天受訪表示，小男童很勇敢，沒有哇哇大哭，但強忍淚水在眼眶打轉。

為轉移男童哀傷注意力，洪員提出「一起畫畫」的建議，拿一張A4大小空白紙、一枝鉛筆，男童在紙上天馬行空創作，幾個線條勾勒出飛機模樣，還開心跟洪員分享「我畫飛機」、「這個就是飛機」。

見男童情緒平復，洪員詢問「你會寫名字嗎？」男童搖頭說不會寫字，但回答出自己姓名的讀音，洪則在空白紙上寫下數個同音異字的姓名，順利讓男童認出自己的名字，前後不到半小時。

3歲的謝姓男童告訴洪員，奶奶帶他與弟弟到公園玩，奶奶帶弟弟去上廁所，他在外面到處玩，但玩得太開心，一下就找不到奶奶與弟弟。